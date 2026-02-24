Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
desactivan_codigo_rojo_jalisco_e69cc41f39
Nacional

Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'

El mandatario estatal reconoció las labores de la sociedad, incluidos trabajadores y empresas que brindaron su apoyo para retomar las actividades

  • 24
  • Febrero
    2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este martes la desactivación del código rojo que fue activado el pasado domingo tras los hechos de violencia desatados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Después de encabezar una mesa de seguridad de sesión permanente, el mandatario estatal declaró que se desactivó el protocolo, específicamente en carreteras federales y estatales.

Reconoció las labores de la sociedad, incluido trabajadores y empresas que brindaron su apoyo para retomar las actividades en los distintos sectores de la entidad.

Estas medidas se tomaron debido a que en el municipio de Tapalpa, presuntos delincuentes incendiaron varios vehículos, además de bloquear el paso para obstaculizar el paso de las autoridades. Sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes en los que se muestra que en municipios como Puerto Vallarta, El Salto, Tecotlan y Zapopan también registran este tipo de incidentes.

Te recomendamos: Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'

Ante esto, el Gabinete de Seguridad anunció que se llevan a cabo diversos operativos en coordinación con las autoridades de Jalisco para contrarrestar los bloqueos registrados en la zona. 

Aerolíneas alcanza 95% de activación de operaciones

El Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer este martes que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con regularidad, debido a que notificaron que se encuentran activas alrededor del 95% de sus operaciones.

Anunciaron que el estatus de operaciones se encuentran desglosadas de la siguiente manera:

  • Aeropuerto de Guadalajara: 11 cancelaciones y 11 demoras programadas
  • Aeropuerto de Puerto Vallarta: Cuatro cancelaciones programadas

Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

El Gobierno de Jalisco anunció que las unidades del transporte público reanudaron sus operaciones con normalidad tras los hechos de violencia desatados el pasado domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

jalisco-retorna-actividades-transporte-publico.jpg

A través de redes sociales, la administración del gobernador Pablo Lemus detalló que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó operaciones del 100%, mientras que sus rutas convencionales arrancaron actividades al 60%.

Aquí te presentamos la nota completa: Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ff6ceabd5153a177c9ec23fc464307efd137ca88_fb088ee910
Jalisco retoma turismo y vuelos tras jornada violenta
EH_CONTEXTO_7_f7a1ab9784
Familiares reclaman cuerpo de 'El Mencho', reporta la FGR
presidenta_encuesta_73d090933f
Alta aprobación por operativo contra 'El Mencho', según encuesta
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_25_at_8_48_52_PM_6ce7e3babd
EUA autoriza venta de petróleo a Cuba bajo ciertas condiciones
deportes_san_francisco_john_lynch_6dd24ebfe0
NFL ayudará a 49res con carga de viajes de juegos fuera de EUA
Juarez_056618c204
Entrega Félix Arratia pavimentación de calle Brecha 76 en Juárez
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_24_at_3_26_00_PM_7ff853ff78
Invita Cruz Roja a experiencia con causa en el Campestre
publicidad
×