Desactivan código rojo en Jalisco tras caída de 'El Mencho'

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció este martes la desactivación del código rojo que fue activado el pasado domingo tras los hechos de violencia desatados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Después de encabezar una mesa de seguridad de sesión permanente, el mandatario estatal declaró que se desactivó el protocolo, específicamente en carreteras federales y estatales.

Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.



Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.



Hemos acordado mantener activo el protocolo… pic.twitter.com/GVCEwEpnvX — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Reconoció las labores de la sociedad, incluido trabajadores y empresas que brindaron su apoyo para retomar las actividades en los distintos sectores de la entidad.

Estas medidas se tomaron debido a que en el municipio de Tapalpa, presuntos delincuentes incendiaron varios vehículos, además de bloquear el paso para obstaculizar el paso de las autoridades. Sin embargo, usuarios en redes sociales compartieron imágenes en los que se muestra que en municipios como Puerto Vallarta, El Salto, Tecotlan y Zapopan también registran este tipo de incidentes.

Ante esto, el Gabinete de Seguridad anunció que se llevan a cabo diversos operativos en coordinación con las autoridades de Jalisco para contrarrestar los bloqueos registrados en la zona.

Aerolíneas alcanza 95% de activación de operaciones

El Grupo Aeroportuario del Pacífico dio a conocer este martes que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta operan con regularidad, debido a que notificaron que se encuentran activas alrededor del 95% de sus operaciones.

Las operaciones en los aeropuertos de Jalisco continúan desarrollándose con estabilidad y coordinación. pic.twitter.com/DtcdxMS15P — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 24, 2026

Anunciaron que el estatus de operaciones se encuentran desglosadas de la siguiente manera:

Aeropuerto de Guadalajara : 11 cancelaciones y 11 demoras programadas

: 11 cancelaciones y 11 demoras programadas Aeropuerto de Puerto Vallarta: Cuatro cancelaciones programadas

Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

El Gobierno de Jalisco anunció que las unidades del transporte público reanudaron sus operaciones con normalidad tras los hechos de violencia desatados el pasado domingo tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A través de redes sociales, la administración del gobernador Pablo Lemus detalló que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reportó operaciones del 100%, mientras que sus rutas convencionales arrancaron actividades al 60%.

Aquí te presentamos la nota completa: Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia

Comentarios