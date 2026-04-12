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Tamaulipas

Extrabajadores de Componentes Universales reciben pagos

Tras más de tres años, inicia entrega gradual de adeudos laborales, lo que representa un avance importante en su lucha laboral

  • 12
  • Abril
    2026

Luego de más de tres años de espera tras el cierre de la planta, ex trabajadores de la empresa Componentes Universales en Matamoros comenzaron a recibir los primeros pagos, lo que representa un avance importante en su lucha laboral.

Según testimonios, durante este tiempo enfrentaron diversas dificultades sin obtener respuesta ni finiquito por parte de la empresa. Sin embargo, recientemente se logró concretar un primer paso con la entrega de recursos económicos.

Asimismo, aclaró que los pagos que actualmente se están realizando no corresponden a una liquidación, sino a un porcentaje de la prima de antigüedad y prima vacacional, los cuales se estarán entregando de manera gradual.

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Explicó que estos recursos provienen de una primera venta realizada, por lo que el proceso continuará conforme se generen más ingresos, con la finalidad de cubrir la totalidad de lo que se les adeuda a los trabajadores.

Por su parte Fransisca Ávila Rodríguez, delegada de los trabajadores señaló que no existe un tiempo definido para concluir con los pagos, ya que dependerá del avance en las ventas y del seguimiento que se le dé al proceso.

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También destacó que continúan los esfuerzos para encontrar un comprador que adquiera la totalidad de la empresa y permita avanzar más rápido en la liquidación.

Pese a la larga espera, los ex trabajadores manifestaron sentirse aliviados por este primer avance, aunque hicieron un llamado a sus compañeros a mantener la paciencia mientras se completa el proceso.

Finalmente, reiteraron que seguirán trabajando en coordinación para dar seguimiento a los pagos pendientes y lograr que se respeten sus derechos laborales.


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