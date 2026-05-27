Banqueros descartan que México pierda grado de inversión

La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que no existe un riesgo inminente de que el país pierda su grado de inversión, aunque advirtió que los recientes cambios en las calificaciones son una “llamada de atención” para impulsar el crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas.

Emilio Romano, presidente de la ABM, declaró en una conferencia de prensa que México mantiene una calificación crediticia dentro del rango de inversión y con perspectiva estable en varias agencias. Destacó que la preocupación no debe limitarse a evitar una rebaja adicional, sino a asegurar que el país no se quede en el límite inferior de la escala crediticia.

“¿Para qué queremos estar en el borde? Queremos estar arriba, como estábamos. Costó mucho trabajo”, enfatizó Romano, quien también mencionó que perder el grado de inversión encarecería el financiamiento y tendría efectos negativos sobre los hogares, empresas y créditos locales.

La declaración de la ABM se produce tras la revisión de S&P Global Ratings, que cambió la perspectiva de la calificación soberana de México de estable a negativa, aunque mantuvo las notas de largo plazo en moneda extranjera y local. Por su parte, Moody’s rebajó la calificación soberana a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión, mientras que Fitch mantiene al país en BBB-, también en el nivel más bajo de grado de inversión.

Romano identificó a Pemex como uno de los principales factores de presión, debido al costo fiscal que representa para el Gobierno y la necesidad de mejorar su operación. Estimó que la petrolera estatal consume alrededor de dos puntos del producto interior bruto (PIB), en contraste con periodos anteriores en los que contribuía significativamente a las finanzas públicas.

El presidente de la ABM defendió que el Gobierno ha avanzado en el manejo de pasivos, pero subrayó la necesidad de aumentar la producción y eficiencia de Pemex para aliviar la presión sobre la deuda pública. Además, Romano indicó que el sistema bancario buscará contribuir al crecimiento mediante mayor crédito, digitalización y financiamiento a pequeñas empresas, considerando que México necesita crecer por encima del 2 % o 2,5 %.

Finalmente, la ABM presentó la propuesta 'México paga digital', que busca acelerar la digitalización de pagos, reducir el uso de efectivo y aumentar la bancarización de micro, pequeñas y medianas empresas mediante cadenas productivas lideradas por grandes empresas. Este programa permitirá a proveedores y comercios compartir información transaccional con el banco de su elección para facilitar su primer crédito y generar un historial financiero.

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