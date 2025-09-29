Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa

La mañana de este lunes se reportó el fallecimiento de un interno de un centro de rehabilitación en la colonia Vicente Guerrero.

El hombre, de 34 años de edad, se encontraba en tratamiento por adicciones desde hace varios meses.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas en el Centro de Tratamiento y Prevención en Adicciones (CETPAC), ubicado en las calles Ignacio Pavón y Adolfo Ruiz Cortines. Fue el encargado del lugar quien solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Al llegar al sitio, se constató que el interno, identificado como David “N”, no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las instancias correspondientes. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para tomar conocimiento de los hechos y dar fe del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte habría sido presuntamente por causas naturales, ya que el paciente padecía esquizofrenia. Sin embargo, se espera el dictamen oficial del médico legista, quien determinará la causa exacta del deceso tras la necropsia correspondiente.

Las autoridades también entrevistaron al personal del centro de rehabilitación y a los familiares que acudieron al lugar, antes de proceder al traslado del cuerpo al anfiteatro local.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, considerando que este tipo de centros está regulado por diversas instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los pacientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud previo del interno ni si presentaba otros antecedentes médicos relevantes.

Comentarios