Cerrar X
EH_UNA_FOTO_4264fccda4
Tamaulipas

Fallece interno en centro de rehabilitación de Reynosa

Un interno de 34 años falleció en un centro de rehabilitación en la colonia Vicente Guerrero en Reynosa. Las autoridades investigan las causas de la muerte

  • 29
  • Septiembre
    2025

La mañana de este lunes se reportó el fallecimiento de un interno de un centro de rehabilitación en la colonia Vicente Guerrero.

El hombre, de 34 años de edad, se encontraba en tratamiento por adicciones desde hace varios meses.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas en el Centro de Tratamiento y Prevención en Adicciones (CETPAC), ubicado en las calles Ignacio Pavón y Adolfo Ruiz Cortines. Fue el encargado del lugar quien solicitó la intervención de las autoridades a través del número de emergencias.

Al llegar al sitio, se constató que el interno, identificado como David “N”, no presentaba signos vitales, por lo que se notificó de inmediato a las instancias correspondientes. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudieron para tomar conocimiento de los hechos y dar fe del fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, la muerte habría sido presuntamente por causas naturales, ya que el paciente padecía esquizofrenia. Sin embargo, se espera el dictamen oficial del médico legista, quien determinará la causa exacta del deceso tras la necropsia correspondiente.

Las autoridades también entrevistaron al personal del centro de rehabilitación y a los familiares que acudieron al lugar, antes de proceder al traslado del cuerpo al anfiteatro local.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido, considerando que este tipo de centros está regulado por diversas instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los pacientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud previo del interno ni si presentaba otros antecedentes médicos relevantes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

24664d6a_5cea_4359_aed0_c66d3a0a4489_4fef958c0f
Nuevo Poder Judicial de Tamaulipas rinde protesta
69702ff0_632b_4c80_9d9e_9768932b7e0b_7020851f64
Tamaulipas proyecta convertirse en líder nacional de energía
5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T181830_851_7faa05ab02
Isaac del Toro sube al cuarto lugar del ranking mundial de la UCI
Rayados_a6a841767b
¡Dan miedo! Tridente de Rayados tiene más goles que 11 equipos
ae58bb14_9f3e_445f_bf10_b16d7af59c5a_730f779c7d
Bulevar Nazario Ortiz Garza registra 90 % de avance
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×