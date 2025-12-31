Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2024_09_19_a_la_s_12_11_03_p_m_ddb787dd64
Tamaulipas

Alerta por aumento del canal; culpan desfogue de El Cuchillo

Habitantes de la colonia Arcoíris reportan encharcamientos y riesgo vial tras el desfogue de la presa El Cuchillo que eleva el nivel del canal

  • 31
  • Diciembre
    2025

Vecinos de la colonia Arcoíris se mantienen en alerta ante el incremento del nivel de agua en el canal Guillermo Rodhe, situación que generó encharcamientos y riesgos para la movilidad, y que —aseguran— está relacionada con los desfogues realizados desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León.

El aumento del caudal se registró la tarde del lunes sobre la vialidad lateral del canal, a la altura de la calle Zafiro, donde el agua se desbordó en cuestión de minutos, afectando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Habitantes del sector señalaron que el fenómeno no es aislado y ocurre cada vez que se incrementa el flujo proveniente del sistema del río San Juan, afluente que desemboca en el río Bravo y atraviesa municipios de Tamaulipas, entre ellos Reynosa.

De acuerdo con los vecinos, los desfogues de la presa El Cuchillo son autorizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuando el embalse se aproxima a su capacidad máxima; sin embargo, advirtieron que estos volúmenes de agua impactan directamente en los canales urbanos, cuya infraestructura consideran insuficiente para manejar incrementos súbitos.

El encharcamiento obligó a varios conductores a tomar rutas alternas, mientras que otros decidieron cruzar la zona inundada pese al riesgo, lo que elevó la preocupación entre los residentes por la posibilidad de accidentes o daños a los vehículos.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar el monitoreo, mejorar el mantenimiento de los canales y anticipar los efectos de las liberaciones de agua, a fin de prevenir inundaciones mayores.

Finalmente, se recomendó a la población extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar áreas con acumulación de agua, ya que el aumento repentino del nivel podría derivar en situaciones de mayor gravedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fb38079e_e99f_4444_a48b_8e1459146a92_9a57d0dcbe
Fugas de aguas negras persisten en avenida Miahuatlán
9e28e5dc_ac9c_4519_872d_3b4c1ea4293c_517c27a7f4
Desborde del canal Guillermo Rodhe alarma a vecinos de Reynosa
Whats_App_Image_2025_12_29_at_9_00_45_PM_a26392ac3b
Denuncian presunto abuso policial tras incendio en San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_31_at_3_02_15_PM_20e04efa45
Comparte Samuel García sus mejores 12 momentos del 2025
AP_25362747210734_d337d4b3e1
Bills dirá adiós al Highmark Stadium en un cierre agridulce
escena_george_y_su_esposa_e6159d3e8c
Francia justifica la nacionalidad de George Clooney y su familia
publicidad

Más Vistas

a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
que_bancos_abriran_el_31_y_1_de_enero_494e693f19
¿Qué bancos abren el 31 de diciembre y 1 de enero?
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×