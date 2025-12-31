Alerta por aumento del canal; culpan desfogue de El Cuchillo

Vecinos de la colonia Arcoíris se mantienen en alerta ante el incremento del nivel de agua en el canal Guillermo Rodhe, situación que generó encharcamientos y riesgos para la movilidad, y que —aseguran— está relacionada con los desfogues realizados desde la presa El Cuchillo, en Nuevo León.

El aumento del caudal se registró la tarde del lunes sobre la vialidad lateral del canal, a la altura de la calle Zafiro, donde el agua se desbordó en cuestión de minutos, afectando la circulación vehicular y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Habitantes del sector señalaron que el fenómeno no es aislado y ocurre cada vez que se incrementa el flujo proveniente del sistema del río San Juan, afluente que desemboca en el río Bravo y atraviesa municipios de Tamaulipas, entre ellos Reynosa.

De acuerdo con los vecinos, los desfogues de la presa El Cuchillo son autorizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuando el embalse se aproxima a su capacidad máxima; sin embargo, advirtieron que estos volúmenes de agua impactan directamente en los canales urbanos, cuya infraestructura consideran insuficiente para manejar incrementos súbitos.

El encharcamiento obligó a varios conductores a tomar rutas alternas, mientras que otros decidieron cruzar la zona inundada pese al riesgo, lo que elevó la preocupación entre los residentes por la posibilidad de accidentes o daños a los vehículos.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para reforzar el monitoreo, mejorar el mantenimiento de los canales y anticipar los efectos de las liberaciones de agua, a fin de prevenir inundaciones mayores.

Finalmente, se recomendó a la población extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar áreas con acumulación de agua, ya que el aumento repentino del nivel podría derivar en situaciones de mayor gravedad.

