Alertan por tanques de gas hechizos en viviendas de Altamira

El Cuerpo de Bomberos de Altamira detectó una alta proliferación de tanques caseros para almacenamiento de gas doméstico, que presentan reparaciones hechizas y condiciones de alto riesgo, lo que representa una amenaza directa para la vida de las familias que los utilizan, dentro de sus viviendas.

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, advirtió que durante recorridos y atenciones por fugas, se ha observado que muchos cilindros son sometidos a soldaduras mal hechas, uso de plásticos endurecidos, plastilina e incluso jabón en barra, para tapar poros por donde se filtra el gas, prácticas que, lejos de solucionar el problema, incrementan el peligro.

"Todavía seguimos teniendo malas prácticas con los ciudadanos; invitamos a que sean responsables cuando se habla de un producto inflamable; el tanque debe estar afuera, en un lugar protegido y ventilado; mucha gente lo tiene dentro de la casa, en áreas húmedas como lavaderos, sin conocer el riesgo".

Detalló que los tanques de gas cuentan con válvulas de desfogue que, ante cambios de temperatura, liberan gas de manera natural. Cuando estos cilindros se encuentran dentro de una vivienda, el gas, que es más pesado que el aire, se acumula a nivel del piso, desplazando el oxígeno y provocando asfixia, muchas veces sin que la persona lo perciba.

"Hay quienes creen que poniendo jabón controlan la fuga, pero no es así; ese gas se queda dentro de la casa y puede causar la muerte por asfixia; ya hemos tenido fatalidades por este tipo de malas prácticas".

En tan solo tres días, el cuerpo de bomberos atendió reportes por fugas y decomisó cinco tanques en diferentes puntos del municipio, la mayoría ubicados dentro de viviendas y en condiciones inadecuadas.

Explican que estos accidentes se presentan con mayor frecuencia en lugares húmedos, donde el deterioro del metal se acelera.

Recordó que un tanque de gas, con el mantenimiento adecuado, puede tener una vida útil aproximada de hasta 10 años; sin embargo, cuando la lámina ya está desgastada, repararlo de manera improvisada representa un riesgo extremo.

"No es lo mismo cortar y soldar un tanque viejo que adquirir uno nuevo fabricado bajo normas de seguridad".

Dijo que ya se han registrado accidentes en gaseras por el llenado de tanques hechizos, uno de ellos en la zona de La Pedrera, donde un cilindro reparado de forma irregular reventó y lesionó al operario, además de poner en riesgo al propietario.

El comandante hizo énfasis en la magnitud del peligro al señalar que cada litro de gas equivale a 12.5 kilogramos de dinamita, por lo que tener un tanque en malas condiciones dentro del hogar equivale a mantener "una bomba", cerca de la familia.

Como ejemplo, relató un caso ocurrido años atrás en un mes de diciembre, cuando un padre de familia abrió deliberadamente la válvula de un tanque dentro de su vivienda; al arrepentirse y encender un foco, se produjo una explosión que causó su muerte y la de sus dos hijos, además de derribar muros de la casa en una zona habitacional de INFONAVIT.

Ante este panorama, el Cuerpo de Bomberos exhortó a la ciudadanía a revisar periódicamente sus tanques, colocarlos siempre en el exterior, evitar cualquier tipo de reparación hechiza y optar por la sustitución del cilindro cuando ya cumplió su vida útil.

Finalmente, llamó también a las empresas gaseras a reforzar sus medidas de seguridad, evitar el llenado de cilindros en mal estado y retomar la práctica de orientar a los usuarios sobre el mantenimiento adecuado, en coordinación con Protección Civil, para reducir accidentes y tragedias evitables en todos los hogares.

