Festival del Pescador llena de actividades Las Higuerillas
Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad.
- 07
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Junio
2026
Durante el Festival del Pescador en el poblado Las Higuerillas, los concursos fueron parte central de las actividades realizadas este fin de semana.
Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad.
También hubo concursos de clavados y exhibición de lanchas decoradas.
Deporte y competencia reunieron a participantes
En el ámbito deportivo, se realizaron partidos de voleibol y futbol, además de una carrera de lanchas que reunió a varios competidores en la zona.
El evento incluyó también concursos de dibujo y fotografía, con participación de jóvenes y asistentes.
Festival concentró actividades en el Puerto de Matamoros
Las actividades se desarrollaron durante el día como parte del festival en el Puerto de Matamoros.
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