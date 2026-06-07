Festival del Pescador llena de actividades Las Higuerillas

Durante el Festival del Pescador en el poblado Las Higuerillas, los concursos fueron parte central de las actividades realizadas este fin de semana.

Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad.

También hubo concursos de clavados y exhibición de lanchas decoradas.

Deporte y competencia reunieron a participantes

En el ámbito deportivo, se realizaron partidos de voleibol y futbol, además de una carrera de lanchas que reunió a varios competidores en la zona.

El evento incluyó también concursos de dibujo y fotografía, con participación de jóvenes y asistentes.

Festival concentró actividades en el Puerto de Matamoros

Las actividades se desarrollaron durante el día como parte del festival en el Puerto de Matamoros.

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