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Tamaulipas

Festival del Pescador llena de actividades Las Higuerillas

Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad.

  • 07
  • Junio
    2026

Durante el Festival del Pescador en el poblado Las Higuerillas, los concursos fueron parte central de las actividades realizadas este fin de semana.

Entre las competencias se llevaron a cabo pruebas de despicado y fileteo de pescado, donde los participantes pusieron a prueba su habilidad.

También hubo concursos de clavados y exhibición de lanchas decoradas.

Deporte y competencia reunieron a participantes

En el ámbito deportivo, se realizaron partidos de voleibol y futbol, además de una carrera de lanchas que reunió a varios competidores en la zona.

El evento incluyó también concursos de dibujo y fotografía, con participación de jóvenes y asistentes.

Festival concentró actividades en el Puerto de Matamoros

Las actividades se desarrollaron durante el día como parte del festival en el Puerto de Matamoros.


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