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Tamaulipas

Suma Tamaulipas cuatro medallas en campeonato de atletismo

Cristin García encabezó la actuación de Tamaulipas con plata en 100 metros con vallas durante el Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026

  • 07
  • Junio
    2026

La delegación de Tamaulipas cerró su participación en el Campeonato Nacional de Atletismo de Primera Fuerza 2026 con una cosecha de cuatro medallas, tras las competencias celebradas durante tres días en el Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

Cristin García consigue la medalla de plata

La actuación más destacada fue la de Cristin García, quien conquistó la medalla de plata en la prueba de 100 metros con vallas al registrar un tiempo de 14.08 segundos.

Por su parte, la matamorense Alison Salinas se quedó con la medalla de bronce en lanzamiento de martillo, luego de alcanzar una marca de 55.62 metros.

Las otras dos preseas para Tamaulipas llegaron en la marcha atlética. Madian Perales obtuvo el tercer lugar en los 10 mil metros marcha femenil con un tiempo de 56:07.94, mientras que Jesús Ignacio logró bronce en los 10 mil metros marcha varonil al detener el cronómetro en 49:19.52.

El certamen reunió a cerca de 450 atletas de distintos estados del país, además de competidores internacionales, consolidándose como una de las competencias destacadas del calendario nacional.

Con redacción de Martin Diaz....


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