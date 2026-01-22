Podcast
Tamaulipas

Se presentan 4 casos de abuso sexual en escuelas de Tamaulipas

Tras estos casos de abuso infantil dentro de algunas escuelas primarias del estado, se confirmó el inicio de las investigaciones por parte de la FGJE

El secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García confirmó que la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), realiza las investigaciones correspondientes de cuatro casos de presunto abuso sexual en escuelas primarias del estado de Tamaulipas, particularmente de la zona fronteriza. 

“Lo que procede es el protocolo nacional que ya está equiparado con el de Tamaulipas, es un trabajo que se hizo hace cuatro meses y por la protección de datos y confidencialidad, solo decirles que se activó el protocolo y la fiscalía realiza las investigaciones en abusos contra menores”, explicó. 

Los cuatro casos se registraron en los siguientes municipios: 
1 en Nuevo Laredo 
2 en Reynosa
1 en Matamoros 

“Lo que pide el protocolo es que se actúe en consecuencia, que se revisen bien los casos y que se deslinde las responsabilidades”, dijo el secretario de Educación.


