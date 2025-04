Gaseros de Reynosa se manifiestan por precio tope del combustible

Empresas distribuidoras de gas en Reynosa llevaron a cabo una manifestación en las principales calles de la ciudad para expresar su inconformidad con las políticas de regulación de precios impuestas por el gobierno federal.

La protesta fue encabezada por choferes de pipas y personal de estaciones de servicio, quienes recorrieron varios puntos a bordo de sus unidades y portando pancartas en las que exigían una revisión de las tarifas.

La movilización surge a raíz de la fijación de un precio tope de 10 pesos con 50 centavos por litro de gas, una medida que fue implementada al inicio de la actual administración federal.

Según las empresas gaseras, esta tarifa, que se mantiene congelada desde octubre de 2023, deja un margen de ganancia mínimo, lo que pone en peligro la viabilidad económica de las distribuidoras y amenaza con afectar a miles de familias que dependen de esta industria para su sustento.

"Las instalaciones están muy deterioradas. Tenemos desde octubre que el precio está congelado en 10.50 pesos, y ahora estamos en 10.53. La situación es muy difícil, ya no tenemos facturas, algunos proveedores nos enviaron a buró de crédito y hay semanas en que no alcanzamos para pagar la nómina. Si no se arregla este mes, vamos a tener que empezar a despedir gente. En dos o tres meses, las empresas podrían desaparecer", explicó Américo Barraza Castillo, vocero de las gaseras locales.

Actualmente, el precio del gas en Reynosa se comercializa en 10.53 pesos por litro, apenas por encima del límite establecido por las autoridades.

Las empresas del sector gasero consideran que un precio justo sería de aproximadamente 13 pesos por litro, lo que permitiría cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad del servicio sin afectar el empleo en la industria.

"La falta de ajustes en los precios está llevando a muchas empresas a una situación insostenible. Los costos operativos siguen aumentando, mientras que el precio se mantiene prácticamente fijo desde octubre. Esto ha generado un déficit que estamos pagando, lo cual pone en riesgo no solo los empleos en el sector, sino también la estabilidad del suministro de gas a hogares y negocios de Reynosa", añadió Barraza Castillo.

La manifestación de los gaseros refleja la creciente preocupación del sector por las difíciles condiciones económicas que enfrenta y la urgencia de una solución que permita equilibrar la regulación gubernamental con la viabilidad comercial de las empresas distribuidoras de gas.

