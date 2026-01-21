Podcast
Tamaulipas

Grupo de personas reportan negativo servicio hacia C5 de Reynosa

Entre los señalamientos de los ciudadanos destacan problemas como la recepción tardía de llamadas, la lenta canalización de los reportes hacia las corporaciones

  • 21
  • Enero
    2026

El colectivo “Amor por los desaparecidos en Tamaulipas” denunció públicamente, a través de sus redes sociales, lo que consideran una grave ineficiencia por parte del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Rechazan reporte sobre persona no localizada

De acuerdo con la queja difundida, integrantes del colectivo intentaron realizar un reporte de una persona no localizada, pero el personal del C5 se negó a recibirlo, sin proporcionar folio alguno, pese a que se realizaron al menos dos llamadas para intentar ingresar el reporte.

La denuncia generó reacciones entre la ciudadanía, cuyos usuarios en redes sociales respaldaron al colectivo y señalaron que este tipo de situaciones son recurrentes en dicha dependencia municipal.

Servicio deficiente en líneas telefónicas 

Entre los señalamientos de los ciudadanos destacan problemas como la recepción tardía de llamadas, la lenta canalización de los reportes hacia las corporaciones de emergencia y la falta de capacitación del personal encargado de atender las líneas telefónicas.

Colectivo exige mejoría en atención 

Ante estos hechos, se exige una revisión en los protocolos de atención del C5 Reynosa, así como una mejora en la capacitación del personal, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y eficiente, especialmente en casos tan sensibles como la desaparición de personas.

 

 


