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Tamaulipas

Guardia Estatal asegura camioneta con armas en Ciudad Victoria 

Elementos de seguridad localizaron tres armas largas, cargadores y equipo táctico dentro de una SUV con reporte sospechoso; el caso fue turnado a la FGR

  • 25
  • Marzo
    2026

Personal de la Guardia Estatal aseguró una camioneta con armamento en el fraccionamiento Palomas, luego de un reporte emitido por el sistema C4 que alertaba sobre un vehículo sospechoso.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Paloma Mensajera y Paloma Morada, donde elementos de seguridad ubicaron una camioneta tipo SUV, marca Honda CRV, con el motor encendido y placas del estado de Michoacán.

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Al inspeccionar la unidad, los agentes observaron en el lado del copiloto un arma larga tipo R-15, un chaleco balístico, así como tres cargadores abastecidos y cartuchos útiles.

En la cajuela del vehículo fueron localizadas otras dos armas largas, entre ellas una tipo UZI calibre 9 milímetros, además de cargadores y municiones.

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En total, las autoridades aseguraron tres armas largas, equipo táctico y diversos cartuchos, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).


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