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Tamaulipas

Presenta Guardia Estatal a grupo canino en escuelas de Victoria

Elementos de este agrupamiento llevaron una actividad de convivencia y demostración en la Escuela Primaria “Francisco Márquez”, de Ciudad Victoria

  • 24
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementa diversas acciones de proximidad realizadas por el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal, con el objetivo de reforzar el proceso de aprendizaje.

Elementos de este agrupamiento llevaron una actividad de convivencia y demostración en la Escuela Primaria “Francisco Márquez”, de Ciudad Victoria. 

Niñas y niños vivieron una jornada de aprendizaje al recibir la visita de “Max”, un canino de la Guardia Estatal cuya misión es detectar narcóticos.

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Max, acompañado de su manejador y otros elementos policiales, realizó demostraciones en las que identificó pseudoaromas de narcóticos ocultos en distintas cajas.

Con agilidad, disciplina y un alto sentido del olfato, demostró cómo su entrenamiento contribuye a mantener la seguridad.

Además de mostrar parte de su entrenamiento físico, interactuó con los estudiantes y permitió que conocieran de cerca el trabajo que realizan los binomios caninos en la policía.


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