Tamaulipas

Hallan persona sin vida en vivienda de la colonia Loma Alta

El hallazgo se registró cuando el propietario de la casa acudió al domicilio que era rentado por la víctima, tras varios días sin tener comunicación

El cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en las calles Victoria y Rodolfo Garza Cantú, en la colonia Loma Alta.

El hallazgo ocurrió cuando el propietario de la casa acudió al domicilio que era rentado por la víctima, tras notar la falta de comunicación en los últimos días. Al ingresar, encontró el cuerpo sobre la cama, con un fuerte golpe en la cabeza que podría indicar un posible homicidio.

De acuerdo con las primeras observaciones, la persona ya tenía varios días de haber fallecido, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraba.

Elementos de las autoridades acudieron al sitio para realizar las indagatorias correspondientes y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.


