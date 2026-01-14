Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_14_at_1_06_20_AM_9570c71a71
Tamaulipas

Ola de inseguridad en Río Bravo paraliza tiendas de conveniencia

Autoridades municipales informaron que varias sucursales suspendieron operaciones de forma simultánea desde las primeras horas de este martes

  • 14
  • Enero
    2026

Las tiendas de conveniencia Oxxo ubicadas en el municipio de Río Bravo cerraron de manera indefinida, luego de una serie de hechos relacionados con la inseguridad en la ciudad, situación que fue confirmada por el gobierno municipal.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, al menos cinco sucursales suspendieron operaciones de forma simultánea, manteniendo sus cortinas abajo y sin atención al público desde las primeras horas.

El gobierno municipal informó que la decisión fue tomada por la empresa ante robos recurrentes y situaciones de riesgo, con el objetivo de priorizar la seguridad tanto del personal como de los clientes.

Asimismo, se indicó que el Ayuntamiento mantiene comunicación directa con representantes de la cadena comercial para establecer condiciones que permitan una eventual reapertura de las tiendas.

Las autoridades municipales señalaron que se trabaja de manera coordinada con instancias estatales para reforzar la seguridad en distintos sectores del municipio y restablecer condiciones que permitan la operación normal de los comercios.

El cierre de estos establecimientos impacta directamente a la población, ya que las tiendas brindan servicios básicos como venta de alimentos, pagos de servicios y retiros de efectivo, principalmente en zonas habitacionales.

Finalmente, se dio a conocer que se informará oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier avance relacionado con la posible reapertura de las sucursales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_ayd_mty_581025b50c
AyD Monterrey cerrará sucursales por fin de año
grecia_quiroz_guardia_nacional_5d005c8e6f
Guardia Nacional protege a alcaldesa de Uruapan: Presidencia
Whats_App_Image_2025_10_17_at_5_42_20_PM_50bed755d7
Comerciantes de Altamira frenan a presunto ladrón; piden justicia
publicidad

Últimas Noticias

san_diego_chucky_lozano_92421c1359
Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC
museos_mune_71af83a86c
Museos de Monterrey actualizan horarios y tarifas este 2026
images_21_1c4255974c
Tulum se consolida como destino de eventos mundiales
publicidad

Más Vistas

Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
publicidad
×