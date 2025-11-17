Cerrar X
Tamaulipas

Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir

Se trata del cuerpo de una mujer, localizado en el ejido El Porvenir. Una familia identificó la ropa como la que vestía Lucía Guadalupe Ávalos Torres

  • 17
  • Noviembre
    2025

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina ubicada en el ejido El Porvenir, en el municipio de Reynosa.

El descubrimiento corresponde al cuerpo de una mujer, localizado en un predio rural situado al poniente del rancho Delicias y a varios centenares de metros al oriente del poblado El Porvenir, zona donde se han registrado múltiples hallazgos positivos en los últimos meses.

De acuerdo con la información publicada por la organización en sus redes sociales, las labores de búsqueda en esta área mantienen un porcentaje de efectividad cercano al 85%, cifra que, según sus integrantes, refleja la gravedad y persistencia del fenómeno de desapariciones forzadas en la región.

Edith González, presidenta y fundadora del colectivo, dio a conocer la ubicación exacta del punto donde se encontraron los restos, además de difundir la primera imagen en la que se observa parte de la osamenta.

Horas después del hallazgo, el colectivo informó a través de una segunda actualización que una familia identificó la ropa encontrada en la fosa como la misma que vestía Lucía Guadalupe Ávalos Torres, desaparecida desde 2019 en la colonia Las Fuentes de Reynosa. José Andrés Méndez Ñeco, portavoz del grupo de madres buscadoras, detalló que la hermana de Lucía reconoció de inmediato las prendas halladas, lo que representa un posible avance significativo en un caso que permanecía sin respuestas desde hace seis años.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 2.15.26 PM.jpeg

Entre los objetos localizados junto a los restos se enlistan:

– Body o leotardo de manga larga color verde, talla “S”, marca Haute Monde.

– Pantalón negro tipo vestir de tela gabardina, talla “1”, marca June & Hudson.

– Brasier negro marca Victoria’s Secret.

– Bóxer color negro.

La familia señaló que estas prendas coinciden plenamente con la vestimenta que Lucía llevaba el día de su desaparición, descrita como una blusa verde turquesa, pantalón negro tipo palazzo y zapatillas con estampado tipo víbora.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 2.15.26 PM (1).jpeg

El colectivo precisó que, pese a este reconocimiento preliminar, será la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la encargada de realizar el levantamiento oficial de la osamenta y de practicar los estudios antropológicos, genéticos y periciales necesarios para confirmar la identidad de la víctima, así como determinar el tiempo que llevaba en el sitio y establecer las posibles causas de su muerte.


Comentarios

