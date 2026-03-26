Hidrocarburo llega a Playa Hermosa al norte de Veracruz

Los primeros indicios del arribo de hidrocarburo ya son una realidad en Playa Hermosa, al norte de Veracruz, encendiendo las alertas en la zona limítrofe con Tamaulipas ante el riesgo de que la contaminación alcance sus costas.

Desde la mañana de este jueves, personal de la Secretaría de Marina se desplegó en este punto para iniciar labores de limpieza, apoyados por habitantes de la comunidad, quienes con palas, escobas, botes y tinas de pesca comenzaron la recolección de residuos visibles del crudo, que se desplaza desde Tabasco a través del Golfo de México.

Esta afectación causa estragos en actividades clave

La afectación no solo impacta el entorno natural, sino también actividades clave como la pesca y el turismo, de las que dependen decenas de familias en la región.

Integrantes de la cooperativa “Nutrias Ribereñas” se sumaron a los trabajos tras sostener reuniones con autoridades, reconociendo la urgencia de contener el daño ambiental.

"Sí nos preocupa, no pensamos que fuera a llegar tan rápido", explicó Don Jesús Ríos Espinoza, uno de los pescadores de la zona, al advertir sobre las posibles consecuencias en su actividad diaria.

Mientras avanzan las labores de limpieza en el norte de Veracruz, crece la incertidumbre en el sur de Tamaulipas, por el avance del hidrocarburo sobre el Golfo de México.

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