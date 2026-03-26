Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hidrocarburo_llega_playa_hermosa_norte_veracruz_a04a7f1e7a
Tamaulipas

Hidrocarburo llega a Playa Hermosa al norte de Veracruz

La afectación no solo impacta el entorno natural, sino también actividades clave como la pesca y el turismo, de las que dependen decenas de familias

  • 26
  • Marzo
    2026

Los primeros indicios del arribo de hidrocarburo ya son una realidad en Playa Hermosa, al norte de Veracruz, encendiendo las alertas en la zona limítrofe con Tamaulipas ante el riesgo de que la contaminación alcance sus costas.

hidrocarburo-llega-playa-hermosa-norte-veracruz.jpg

Desde la mañana de este jueves, personal de la Secretaría de Marina se desplegó en este punto para iniciar labores de limpieza, apoyados por habitantes de la comunidad, quienes con palas, escobas, botes y tinas de pesca comenzaron la recolección de residuos visibles del crudo, que se desplaza desde Tabasco a través del Golfo de México.

hidrocarburo-llega-playa-hermosa-norte-veracruz.jpg

Esta afectación causa estragos en actividades clave

La afectación no solo impacta el entorno natural, sino también actividades clave como la pesca y el turismo, de las que dependen decenas de familias en la región. 

hidrocarburo-llega-playa-hermosa-norte-veracruz.jpg

Integrantes de la cooperativa Nutrias Ribereñas” se sumaron a los trabajos tras sostener reuniones con autoridades, reconociendo la urgencia de contener el daño ambiental.

"Sí nos preocupa, no pensamos que fuera a llegar tan rápido", explicó Don Jesús Ríos Espinoza, uno de los pescadores de la zona, al advertir sobre las posibles consecuencias en su actividad diaria.

hidrocarburo-llega-playa-hermosa-norte-veracruz.jpg

Mientras avanzan las labores de limpieza en el norte de Veracruz, crece la incertidumbre en el sur de Tamaulipas, por el avance del hidrocarburo sobre el Golfo de México.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Paisanos_generan_kilometricas_filas_en_su_retorno_a_EUA_3f4dfaaa42
Inicia oficialmente operativo 'Héroes Paisanos' Semana Santa 2026
Whats_App_Image_2026_03_27_at_12_56_38_AM_2_f587aba3a1
Estado impulsa primer clúster energético con proveedores locales
Whats_App_Image_2026_03_26_at_7_47_23_PM_75fefb9653
Playas de Tamaulipas, sin riesgo ambiental por hidrocarburos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26087041805418_f8925b1478
Sufre lesión Raphinha en duelo amistoso y estará fuera 5 semanas
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_da728adec6
Anuncia Sheinbaum que regalará boletos para el México vs Portugal
Silvano_Aureoles_328890d9b9
Giran orden de aprehensión contra exgobernador Silvano Aureoles
publicidad

Más Vistas

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
INFO_7_DOS_FOTOS_1_eb4e442f3b
Detienen a presuntos operadores de cuentas 'Tía Paty'
publicidad
×