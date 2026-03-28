Nuevo León

Rescatan a dos menores extraviados en el Cerro del Topo Chico

El rescate se realizó mediante la técnica de línea larga, logrando poner a salvo a los menores en la parte baja del cerro sin que presentaran lesiones

  • 28
  • Marzo
    2026

Dos menores de edad fueron rescatados luego de permanecer extraviados por varias horas en el Cerro del Topo Chico, movilizando a corporaciones de auxilio y seguridad.

Durante más de cinco horas, los adolescentes permanecieron sin agua ni alimentos, por lo que elementos de rescate mantuvieron contacto telefónico con ellos para brindarles indicaciones mientras se organizaba el operativo.

Ante lo complicado del terreno y el tiempo transcurrido, las autoridades implementaron un despliegue aéreo con el helicóptero “Ares” de Protección Civil del Estado.

El rescate se realizó mediante la técnica de línea larga, logrando poner a salvo a los menores en la parte baja del cerro sin que presentaran lesiones.

Tras la operación, los jóvenes fueron trasladados por elementos de la Policía de Escobedo a sus domicilios, donde quedaron a disposición de sus padres.

