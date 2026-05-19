Planta de Volvo está lista en Nuevo León: Samuel García

Como parte de su gira de trabajo por Europa, el gobernador Samuel García anunció este martes que la planta Volvo en Nuevo León ya fue terminada.

Durante su estancia en Suecia, el mandatario estatal se reunió con los directivos de Volvo Trucks para confirmar que la edificación de las instalaciones de la marca de automóviles en Ciénega de Flores fue concluida en tiempo récord.

LA PLANTA DE VOLVO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN NUEVO LEÓN Y YA ESTÁ TERMINADA.



En reunión con los directivos de @VolvoTrucks en Suecia nos confirmaron que en tan solo 7 meses terminaron la construcción de su planta en Ciénega de Flores. Para que dimensionen el tamaño de este… pic.twitter.com/4Cq4GrIsuB — Samuel García (@samuel_garcias) May 19, 2026

Detalló que esta planta cuenta con un espacio de 200 mil metros cuadrados en que se producirán alrededor de 25,000 unidades por año.

Volvo inició construcción de instalaciones en Nuevo León desde 2024

Esta construcción fue anunciada en octubre del 2024, cuando el gobernador aseguró que, una vez instalada la planta, se ofrecería una mejor infraestructura carretera y aduanera para facilitar las actividades de exportación.

Hasta ese momento, se anunció la inversión de 700 millones de dólares para llevar a cabo este proyecto.

Dicha compañía se encargará de fabricar tractocamiones que posteriormente serán exportados hacia Estados Unidos, principalmente. Aseguraron que Volvo eligió a Nuevo León para albergar su planta debido a su ubicación estratégica y capital humano.

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