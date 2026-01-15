Se obtiene almacenamiento del 70 % en la Presa Vicente Guerrero

La Presa Vicente Guerrero ha alcanzado un 70% de su capacidad, según informó el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez. A pesar de esta cifra, la extracción de agua de la presa se mantiene en un promedio de 900 litros por segundo, lo que equivale a aproximadamente 30 millones de metros cúbicos al año.

“Esto indica que contamos con una disponibilidad suficiente de agua en esta fuente”, aseguró el funcionario.

En cuanto al sur del Estado, el sistema lagunario se encuentra actualmente en un 117%, lo que también refleja una buena disponibilidad de recursos hídricos.

Aunque las presas Ramiro Caballero y Emilio Portes Gil, que abastecen a los distritos de riego de la zona cañera, han comenzado a descender, lo están haciendo de manera muy lenta.

Es importante destacar que, en el centro y sur del Estado, la disponibilidad de agua sigue siendo abundante.

En lo que respecta a las presas internacionales, se ha registrado una disminución, con un total de 160 millones de metros cúbicos de agua mexicana.

“Sin embargo, esto garantiza el suministro de agua para el uso público urbano sin lugar a duda”, dijo Quiroga Álvarez.

