IMSS-Bienestar apoya a médicas agredidas en Hospital Infantil

Luego de la agresión registrada en el Hospital Infantil de Tamaulipas, el programa IMSS-Bienestar aseguró que brindará respaldo integral a las dos médicas residentes de Pediatría involucradas, el cual incluye atención médica especializada, acompañamiento institucional y alternativas para su reubicación, con el objetivo de salvaguardar su bienestar.

El coordinador estatal del organismo, Marggid Rodríguez Avendaño, informó que, tras los hechos, las doctoras fueron canalizadas de manera inmediata al ISSSTE para recibir atención médica, al ser el sistema de salud al que se encuentran adscritas por su condición laboral.

Actualmente, ambas permanecen bajo incapacidad médica por un periodo de 21 días, tiempo durante el cual se les dará seguimiento médico y administrativo.

Detalló que una de las residentes se encuentra en el último año de su formación profesional, por lo que, una vez concluido el periodo de incapacidad, ya no retomará actividades hospitalarias. Tras cumplir con su periodo vacacional, concluirá formalmente su residencia médica.

IMSS-Bienestar subrayó que mantiene un acompañamiento permanente para proteger la integridad física, emocional y profesional del personal afectado, además de dar seguimiento institucional al caso conforme a los protocolos establecidos, reiterando su postura de cero tolerancia a cualquier forma de violencia dentro de las unidades de salud.

Como se recordará, el ataque contra las doctoras ocurrió el pasado 30 de diciembre de 2025, y la investigación continúa abierta, pese a que el señalado como probable responsable no fue vinculado a proceso en su audiencia inicial.

De acuerdo con la denuncia presentada por las víctimas, ambas fueron atacadas mientras dormían en un cuarto de descanso dentro del nosocomio. Posteriormente, al revisar las cámaras de videovigilancia del hospital, detectaron que un sujeto permaneció en el área durante aproximadamente una hora y 20 minutos, lo que generó alarma y preocupación.

El 5 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), integró una carpeta de investigación y ejecutó una orden de aprehensión contra Carlos “G”, alias “La Rana”, identificado como probable responsable del delito de violación.

El imputado fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y puesto a disposición de un juez de control, bajo el principio de presunción de inocencia establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tras la detención, familiares y amigos del acusado realizaron manifestaciones públicas, asegurando que contaban con pruebas de que Carlos “G” se encontraba de vacaciones y conviviendo con su familia en el momento en que ocurrieron los hechos.

