Fuga de aguas negras provoca accidentes en colonia Benito Juárez

Vecinos y comerciantes del sector reportaron una situación de riesgo constante en el cruce del bulevar Héroes de la Reforma y la calle Montes Albán, en la colonia Benito Juárez, donde se mantiene activa una fuga de aguas negras que ha generado múltiples percances viales.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el encharcamiento se extiende por varios metros sobre la carpeta asfáltica, lo que representa un riesgo permanente para automovilistas y peatones que transitan por esta zona de la ciudad de Reynosa. A esta problemática se suma la presencia de una alcantarilla abierta que permanece cubierta por el agua residual, lo que incrementa considerablemente el peligro.

Como parte de los incidentes más recientes registrados en el lugar, se informó que un joven conductor perdió el control de su vehículo al ingresar al tramo inundado, impactándose primero contra el camellón central y posteriormente contra una vivienda cercana, donde se ocasionaron daños materiales de consideración.

Alto flujo vehicular provoca accidentes

Comerciantes establecidos en este sector señalaron que los accidentes se han vuelto recurrentes debido al alto flujo vehicular que registra el bulevar, ya que los conductores no alcanzan a percibir la magnitud del riesgo hasta encontrarse directamente sobre el área afectada. Esta situación ha derivado en fallas mecánicas, choques y pérdidas económicas para quienes circulan diariamente por la zona.

La problemática no solo representa un peligro para los automovilistas, sino también para quienes trabajan en los negocios cercanos, quienes deben convivir con malos olores, contaminación y la constant

