Empresarios reconocen operativo contra “El Mencho”

Integrantes del sector empresarial a nivel nacional reconocieron el trabajo realizado a través del operativo implementado contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Al participar en el lanzamiento de la “Plataforma Innova Fest 2026” coincidieron en que con ello se fortaleció el estado de derecho en México y además se envió una señal clara en la lucha frente al crimen organizado.

En entrevista, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que la acción ejercida refuerza la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

"Un mensaje de solidaridad a los familiares de los militares caídos en esta acción que, pues todos de alguna manera supimos el día de ayer. Y definitivamente felicitar al Gobierno de México, a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre todo al Ejército Mexicano por esta acción contundente que va en el sentido de lo que queremos todos los mexicanos: seguridad, justicia y paz", expresó.

De igual manera, refirió que pese a este logro, aún persisten retos estructurales en materia de seguridad que deben atenderse en este rubro.

Empresarios piden reforzar seguridad y fortalecer condiciones de paz

“Le pedimos a la autoridad es que nos den las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito. Este hecho, por sí solo hecho no resuelve todo y hay mucho que trabajar y como ciudadanos lo que le pedimos a la autoridad es que nos dé las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito y es precisamente la construcción de la paz lo que nos parece que debe ser la prioridad del gobierno”, subrayó.

Aunado a ello, el líder del CCE también llamó a Estados Unidos a reforzar las acciones contra el tráfico de armas hacia México, ya que el 80% de las armas confiscadas en operativos provienen de ese país.

Por otro lado, Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que tras el operativo de captura contra “El Mencho”, el sector industrial no reportó afectaciones graves y se enfocó en promover medidas precautorias.

Adelantó que como gremio trabajan en la elaboración de un balance definitivo de las afectaciones y en el restablecimiento de la cadena de suministros a nivel nacional.

Además, consideró que el combate al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no creará desabasto en las localidades afectadas por los disturbios y en un máximo de 48 horas se regresará a la normalidad en los 20 estados afectados.

“Hoy está la reapertura, todos los centros comerciales que tienen las tiendas de conveniencia siempre están cerca de centros distribución, entonces se va a recuperar pronto, no es algo que se agotó, no se rompió la cadena de valor o suministro, es un paro de un cierre de puertas para evitar daños familiares”, aseguró el líder de la Concamin.

Ebrard afirma que se abren perspectivas favorables para México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abre muchas perspectivas favorables para México en materia de seguridad, economía y comercio.

Al término de su participación en el lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, el funcionario fue cuestionado sobre cómo impacta esta acción en la relación con Estados Unidos.

“Bueno, en primer lugar hay que reconocer ampliamente a la presidenta esa decisión. Para nosotros, lo acabo de decir ahora, es un honor estar en su gobierno y estamos muy orgullosos de ella. De nuestro secretario de la Defensa, de Seguridad y del Ejército Mexicano”, expresó.

De igual manera manifestó solidaridad con las familias de quienes perdieron la vida durante el operativo.

“Aprovecho para manifestar mi solidaridad con las familias que, pues, sus familiares perdieron la vida en esta acción”, señaló.

Sobre el impacto del operativo, respondió que “demuestra la fortaleza del Ejército Mexicano, del Estado Mexicano. Demuestra que nuestro país se está haciendo cumplir la ley y le abre muchas perspectivas a México muy favorables para nuestra vida cotidiana”.

Esas perspectivas abarcan primero el ámbito de la seguridad y posteriormente el económico y comercial.

“Bueno, primero de seguridad. Y después económica y comercial. Hay un gran respeto en toda la región internacional”

Estoy desde ayer siguiendo todos los comentarios. Mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento y felicitación a la Presidenta. Entonces, creo que estamos en un muy buen momento”, destacó.

Pemex continúa con operaciones de forma normal

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que sus operaciones se desarrollan de forma normal y se tiene garantizado el abasto y suministro nacional de combustibles, luego de la jornada de disturbios y violencia que se registró el domingo en al menos 20 estados del país.

La empresa dijo en un comunicado que “mantiene una vigilancia constante para asegurar la integridad física de las instalaciones, así como de las y los trabajadores de Pemex”.

Comentarios