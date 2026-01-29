Podcast
Finanzas

Usuarios le dicen adiós a Tiktok en EUA tras venta de ByteDance

Algunos usuarios han expresado su preocupación por la política de privacidad actualizada de TikTok, alegando que se solicita información sensible

  • 29
  • Enero
    2026

El número de personas que borran TikTok en Estados Unidos se ha disparado tras el acuerdo por el que un grupo de inversores leales al presidente Donald Trump se hizo con el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de la red social.

Las cifras de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower muestran que el número de usuarios estadounidenses que desinstalan TikTok ha aumentado casi 150% desde que se produjo el cambio de propiedad la semana pasada.

Preocupaciones por censura tras cambio de propiedad

Algunos usuarios de TikTok han expresado su preocupación por la censura derivada de la nueva estructura de propiedad, ya que la aplicación ha pasado del propietario chino ByteDance a un grupo inversor que incluye al gigante tecnológico Oracle, dirigido por Larry Ellison, aliado de Trump.

Los videos críticos con Trump y las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA) en Mineápolis parecían no recibir visitas esta semana, mientras que palabras como “Epstein” eran bloqueadas en los mensajes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que iniciaría una investigación para averiguar si TikTok estaba censurando contenidos desde la absorción, lo que podría suponer una violación de la ley estatal.

Respuesta de TikTok y fallas técnicas

TikTok ha reconocido los incidentes, achacándolos a problemas técnicos generalizados relacionados con fallas en el servidor.

Un portavoz de TikTok dijo a The Independent que la aplicación no tenía normas sobre compartir el nombre de Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual infantil condenado y antiguo estrecho colaborador de Trump.

El portavoz añadió que TikTok ha identificado y está solucionando el problema que causó inconvenientes a algunos usuarios.

“Seguimos resolviendo un importante problema de infraestructura provocado por un apagón en uno de nuestros centros de datos asociados de EUA”, señala un comunicado de la empresa.

“La experiencia de usuario en EU puede seguir presentando algunos problemas técnicos, incluso al publicar nuevos contenidos”, añadió.

Inquietud por cambios en privacidad

Otros usuarios han expresado su preocupación por la política de privacidad actualizada de TikTok, alegando que se solicita información sensible que podría ser utilizada en su contra por la administración Trump.


