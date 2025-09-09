Cerrar X
Tamaulipas

Reynosa da becas de titulación y busca que trámite sea gratuito

El programa municipal benefició a 730 estudiantes con la entrega de tarjetas de $10,000 pesos cada una, recurso que será utilizado para cubrir este trámite

  • 09
  • Septiembre
    2025

Durante el evento de entrega de becas de titulación para educación superior, el presidente municipal Reynosa, Carlos Peña Ortiz, resaltó la importancia de eliminar las barreras económicas que impiden a los jóvenes concluir formalmente sus estudios universitarios.

El alcalde consideró que los títulos profesionales deberían ser gratuitos, al señalar que no debe ser un trámite administrativo el que defina el futuro de millones de personas.

Explicó que todos los egresados cuentan con el mismo conocimiento, los mismos exámenes y el mismo esfuerzo, por lo que el costo de titulación no debería convertirse en un obstáculo.

En esta ocasión, el programa municipal benefició a 730 estudiantes con la entrega de tarjetas de $10,000 pesos cada una, recurso que será utilizado para cubrir el trámite de titulación.

La convocatoria tuvo gran respuesta, ya que se recibieron alrededor de 2,000 solicitudes a través de la plataforma del Ayuntamiento.

Peña Ortiz agregó que su administración continuará gestionando para que el pago de los títulos profesionales sea asumido por el gobierno, con el objetivo de garantizar que más jóvenes puedan acceder a mejores oportunidades laborales y un mayor nivel de ingresos.


