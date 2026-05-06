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Tamaulipas

Operativo en 'Casa China' de Matamoros dejaría decomisos

Trascendió que las autoridades podrían proceder al decomiso de mercancía, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

  • 06
  • Mayo
    2026

La tarde de este miércoles se registró un operativo por parte de personal de la Secretaría de Finanzas del Estado al interior de la tienda “Casa China”, ubicada en la Zona Centro de Matamoros.

De acuerdo con los primeros reportes, trabajadores de la dependencia estatal ingresaron al establecimiento como parte de una revisión, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer de manera oficial los motivos del despliegue.

Trascendió que las autoridades podrían proceder al decomiso de mercancía, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

El operativo ha generado expectación entre comerciantes y transeúntes de la zona, mientras se espera que en las próximas horas se emita un posicionamiento oficial por parte de la Secretaría de Finanzas sobre esta acción.


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