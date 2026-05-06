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Tamaulipas

Exigen permisos para consumo de alcohol en eventos sociales

El responsable del lugar debe acudir a la Dirección de Alcoholes para iniciar el trámite, el cual posteriormente se valida en la Dirección de Ingresos

  • 06
  • Mayo
    2026

El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Manuel Perusquía Ramírez, precisó que la obligación de tramitar permisos para el consumo de bebidas alcohólicas en eventos sociales está claramente establecida en la legislación estatal vigente.

Permisos aplican para palapas, quintas y salones

Explicó que la Ley para la Operación y Funcionamiento de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas contempla de manera específica a espacios como palapas, quintas, salones de fiestas y albercas, los cuales deben contar con un permiso eventual cuando se realicen eventos donde se consuman bebidas alcohólicas.

Detalló que este permiso es exclusivamente para consumo durante un evento determinado y tiene un costo equivalente a 10 UMAs, es decir, alrededor de mil 173 pesos. Para obtenerlo, el propietario o responsable del lugar debe acudir a la Dirección de Alcoholes para iniciar el trámite, el cual posteriormente se valida en la Dirección de Ingresos.

Municipio asegura que solo aplica la ley vigente

Perusquía Ramírez subrayó que esta obligación recae principalmente en el dueño o encargado del inmueble donde se llevará a cabo el evento, al ser el espacio donde se permite el consumo de alcohol.

Finalmente, reiteró que estas disposiciones no son nuevas, sino que forman parte de la normatividad estatal, por lo que el municipio únicamente está dando cumplimiento a la ley mediante la regulación de este tipo de actividades.


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