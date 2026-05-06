Simulacro Nacional deja respuesta positiva en Matamoros

El mayor Juan Carlos Hernández García, comandante de la guarnición militar de Matamoros, destacó que el Primer Simulacro Nacional 2026 se llevó a cabo con una respuesta rápida, ordenada y bien coordinada entre corporaciones.

Simulacro fortalece protocolos de Protección Civil

El mando explicó que este tipo de ejercicios permite mantener mecanizados los protocolos de Protección Civil, tanto al interior de instalaciones militares como en espacios donde conviven familias del personal. Subrayó además la importancia de fortalecer la coordinación con autoridades civiles, lo que se reflejó en la ejecución del simulacro.

Detalló que, aunque en la región los siniestros más comunes son inundaciones, en esta ocasión el escenario se basó en un sismo, el cual derivó en un incendio dentro de una habitación, como parte del supuesto planteado a nivel nacional.

Aplican brigadas del Plan DN-III en simulacro

Rodríguez indicó que cuentan con un dispositivo basado en el Plan DN-III, con brigadas especializadas para atender distintos tipos de emergencias, desde inundaciones hasta sismos, además de herramientas y protocolos internos que permiten actuar de manera inmediata.

Finalmente, reiteró que la reacción observada durante el simulacro fue positiva, con una adecuada utilización de recursos y una estrecha colaboración con Protección Civil en Matamoros.

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