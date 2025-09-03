‘Irregularidades en Salud no quedarán impunes’: Congreso

El Congreso local de Tamaulipas prometió ayer investigar cada irregularidad a fondo en el caso del fraude cometido en contra de la Secretaría de Salud durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“No tienen perdón de Dios que se hayan querido usar esos recursos de mala manera”, señaló el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto al advertir que no se permitirá que estos actos queden impunes y que todo el presupuesto estatal se maneje con transparencia.

El diputado Humberto Prieto Herrera, anunció además, la creación de una Comisión Especial Plural, integrada por nueve representantes populares de todas las fracciones parlamentarias, con el objetivo de dar seguimiento a las 70 denuncias presentadas por actos de corrupción en la Secretaría de Salud, en contra del exgobernador y varios exfuncionarios.

“Como salían a pelear los del gobierno pasado, que no había medicinas, insumos y que los hospitales no se podían terminar, pues como de iban a terminar si está complicado porque no usaron el presupuesto de manera correcta y pues bueno ahí con esta denuncia están saliendo a relucir muchas cosas y lo más importante es que se les cayó el cirquito de tres años, queriendo a fuerzas que la gente viera una posible relación entre en ese entonces senador, luego candidato y ahora gobernador el Dr. Américo Villarreal, con estos personajes cuando ahí están las pruebas, se les cayó el circo”, señaló.

Cabe señalar que los delitos denunciados por el representante legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, son entre otros el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, el monto supera los 343 millones de pesos, 221 que corresponden a recursos estatales y 122 al presupuesto federal, ejercidos durante el ejercicio fiscal 217 y 2018.

El diputado Humberto Prieto Herrera, adelantó que se aprobará un recinto externo al poder legislativo con el objetivo de realizar la toma de protesta de 147 juzgadoras y juzgadores del Supremo Tribunal de Justicia, que sería en las instalaciones del Polyforum Victoria “Dr. Rodolfo Torre Cantú”.

“Llegaran personas honestas y trabajadoras y se van a ir muchos cuestionados por su chamba, ahora la gente podrá estar seguros de que estarán bien representados por el poder judicial, que ellos también eligieron, que es algo que vamos a seguir presumiendo siempre, que nosotros iniciamos desde cero con este proceso y que hoy ya tenemos resultados y en unos días más estarán tomando protesta”, dijo el líder del congreso de Tamaulipas.

