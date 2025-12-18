Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_2_28_13_PM_c9d8e28693
Tamaulipas

Agricultores ven avances en negociación con gobierno federal

Los agricultores del norte del estado fueron informados sobre los acuerdos alcanzados, lo que abre la posibilidad de una solución en el corto plazo

  • 18
  • Diciembre
    2025

Durante las primeras horas de la madrugada de este jueves, agricultores del norte de Tamaulipas fueron informados sobre los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal y la comisión que atiende el conflicto agrícola en la capital del país, lo que abre la posibilidad de una solución en el corto plazo.

De acuerdo con la información proporcionada a los productores, el gobierno federal asumirá la responsabilidad de la pignoración de las cosechas, un mecanismo mediante el cual la producción es resguardada en bodegas y se otorga una garantía económica que permite a los agricultores cubrir deudas relacionadas con el proceso de siembra y el mantenimiento de sus tierras.

Este esquema representa un avance significativo para el sector, ya que anteriormente los costos de la pignoración debían ser cubiertos directamente por los propios productores, lo que generaba una carga financiera considerable para las familias que dependen de la actividad agrícola.

Con esta medida, se busca regular los volúmenes de comercialización y ordenar el mercado, evitando que quede únicamente en manos de los industriales y fortaleciendo la protección de los agricultores.

Aunque los productores de Tamaulipas se han mantenido sin un liderazgo formal visible, se informó que las negociaciones continúan a través de mesas de diálogo encabezadas desde la Ciudad de México, donde se definirá el acuerdo final.

En este sentido, campesinos locales señalaron que se les ha instruido evitar bloqueos y manifestaciones, ya que las mesas de negociación volverán a reunirse hasta el próximo 12 de enero, bajo el compromiso de mantener el diálogo abierto con las autoridades federales.

Al respecto, Héctor Eliborio, representante de los agricultores, explicó que el acuerdo en torno a la pignoración representa un alivio financiero para el sector.

“Se aceptó que el gobierno apoye con la pignoración de las cosechas; la pignoración es guardarlas por tres meses para cuando se ocupen, porque cuando cosechamos lo hacemos en volúmenes grandes y eso tiene un costo financiero. La pignoración quiere decir que te dan dinero para que pagues tus cuentas; es un dinero en garantía del grano que está en bodega”, detalló.

Agregó que el proceso de diálogo continúa y que ya existe una ruta de negociación definida.

“La siguiente reunión es hasta el año que viene, el día 12 de enero, para seguir dándole forma. De aquí a allá ya está negociado y existe la promesa de que se van a tomar en cuenta las propuestas que se le hicieron al gobierno”, puntualizó.

Finalmente, esta determinación representa un alivio para las familias y para los usuarios de las carreteras interestatales y puentes internacionales, al descartarse por el momento la realización de bloqueos o protestas que pudieran afectar la movilidad en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

c8df61a0_2626_4aba_97d3_437152a44b71_2d2e46a43d
Agricultores de Tamaulipas suspenden movilizaciones y dan tregua
esthela_damian_228736accf
Gobierno nombra a Esthela Damián como consejera jurídica
74_mundialitos_sheinbaum_f3114af0a8
Anuncia Federación 74 'mundialitos' rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_petroleo_dc22076c6d
Envía México 80,000 barriles de combustible a Cuba como apoyo
Quien_era_Vivian_Polania_Jueza_hallada_muerta_junto_a_su_bebe_008a14a626
¿Quién era Vivian Polanía? Jueza hallada muerta junto a su bebé
G7_Sx_ee_Wk_AACX_5_P_f7a359af14
Se suma Héctor Moreno al Juego de Leyendas tras retiro
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×