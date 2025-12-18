Agricultores ven avances en negociación con gobierno federal

Durante las primeras horas de la madrugada de este jueves, agricultores del norte de Tamaulipas fueron informados sobre los acuerdos alcanzados entre el gobierno federal y la comisión que atiende el conflicto agrícola en la capital del país, lo que abre la posibilidad de una solución en el corto plazo.

De acuerdo con la información proporcionada a los productores, el gobierno federal asumirá la responsabilidad de la pignoración de las cosechas, un mecanismo mediante el cual la producción es resguardada en bodegas y se otorga una garantía económica que permite a los agricultores cubrir deudas relacionadas con el proceso de siembra y el mantenimiento de sus tierras.

Este esquema representa un avance significativo para el sector, ya que anteriormente los costos de la pignoración debían ser cubiertos directamente por los propios productores, lo que generaba una carga financiera considerable para las familias que dependen de la actividad agrícola.

Con esta medida, se busca regular los volúmenes de comercialización y ordenar el mercado, evitando que quede únicamente en manos de los industriales y fortaleciendo la protección de los agricultores.

Aunque los productores de Tamaulipas se han mantenido sin un liderazgo formal visible, se informó que las negociaciones continúan a través de mesas de diálogo encabezadas desde la Ciudad de México, donde se definirá el acuerdo final.

En este sentido, campesinos locales señalaron que se les ha instruido evitar bloqueos y manifestaciones, ya que las mesas de negociación volverán a reunirse hasta el próximo 12 de enero, bajo el compromiso de mantener el diálogo abierto con las autoridades federales.

Al respecto, Héctor Eliborio, representante de los agricultores, explicó que el acuerdo en torno a la pignoración representa un alivio financiero para el sector.

“Se aceptó que el gobierno apoye con la pignoración de las cosechas; la pignoración es guardarlas por tres meses para cuando se ocupen, porque cuando cosechamos lo hacemos en volúmenes grandes y eso tiene un costo financiero. La pignoración quiere decir que te dan dinero para que pagues tus cuentas; es un dinero en garantía del grano que está en bodega”, detalló.

Agregó que el proceso de diálogo continúa y que ya existe una ruta de negociación definida.

“La siguiente reunión es hasta el año que viene, el día 12 de enero, para seguir dándole forma. De aquí a allá ya está negociado y existe la promesa de que se van a tomar en cuenta las propuestas que se le hicieron al gobierno”, puntualizó.

Finalmente, esta determinación representa un alivio para las familias y para los usuarios de las carreteras interestatales y puentes internacionales, al descartarse por el momento la realización de bloqueos o protestas que pudieran afectar la movilidad en la región.

