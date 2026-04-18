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Tamaulipas

Julio César Chávez comparte su 'verdadero combate' ante jóvenes

El exboxeador ofreció la conferencia 'El Verdadero Combate' a estudiantes del CETIS 131 en Reynosa, compartiendo sus luchas personales contra las adicciones

  • 18
  • Abril
    2026

Con un mensaje centrado en la superación personal y la prevención de adicciones, el exboxeador Julio César Chávez ofreció la conferencia motivacional "El Verdadero Combate" ante estudiantes del CETIS 131, en Reynosa, donde compartió los episodios más complejos de su vida fuera del ring.

“La pelea más grande, más dura, fue abajo del ring… y la he librado”, expresó el campeón mundial, al referirse a su proceso de recuperación personal, en una charla que combinó anécdotas, humor y reflexiones sobre disciplina, decisiones y consecuencias.

Durante su intervención, Chávez relató cómo, tras alcanzar la cima del boxeo internacional, enfrentó una de sus etapas más difíciles debido a las adicciones, un proceso que —dijo— requirió más esfuerzo que cualquier combate profesional.

Su testimonio buscó generar conciencia entre los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias y la importancia de tomar decisiones responsables.

La conferencia formó parte de una serie de actividades de orientación dirigidas a estudiantes de nivel medio superior en la ciudad, con el objetivo de fortalecer valores, incentivar la permanencia escolar y ofrecer referentes de vida que permitan a los jóvenes visualizar alternativas alejadas de entornos de riesgo.

El evento, realizado en las instalaciones del plantel dirigido por el Dr. Enrique Cuevas Nolasco, reunió a decenas de alumnos que escucharon atentos la experiencia del exboxeador, considerado una de las máximas figuras del pugilismo mexicano.

A lo largo de la charla, Chávez insistió en que el éxito deportivo no garantiza estabilidad personal y que el verdadero reto es mantenerse firme ante las adversidades.

“No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes”, reiteró.

El encuentro cerró con un llamado a los estudiantes a enfocarse en sus estudios, fortalecer su entorno familiar y alejarse de conductas que puedan comprometer su futuro, en una jornada que dejó como eje central la idea de que el combate más importante se libra en la vida cotidiana.


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