La Crisis del agua asfixia al campo tamaulipeco

Jiménez Tamaulipas- La crisis del agua es una reacción que ha provocado la problemática de la sequía en mayor parte del país; una situación que inició desde hace varios años, pero que para este 2024, la cruda realidad ha comenzado a afectar directamente a muchos ganaderos y campesinos, la falta de lluvia reduce la cosechas y cada vez más familias buscan sobrevivir, esta situación es muy marcada en algunos municipios de Tamaulipas entre ellos Jiménez quienes atraviesan por crisis del agua.

Familias que vivían de la tierra y ganado hacen lo posible por continuar, y otras emigran.

Con una voz triste, pero con esperanzas aún Don Benito, dedicado por muchos años al campo en la ciudad de Jiménez, señaló que no hay siembra por la carencia del agua, y cada vez es más difícil la situación por la que atraviesan, ejidatarios deben acarrear agua constantemente para riego y ganado.

“Desgraciadamente tenemos varios años ya que no levantamos nada, ni para sobrevivir, no hay grano que es para vender, no hay pastura para los animales”.

David Gómez Miranda ejidatario de esta ciudad, señaló que por ejemplo para sus borregas debe hacer rendir un tanque de agua para tres días, hay ocasiones dijo que acarrea el vital líquido para dos tanques que le alcanza para una semana.

Por su parte Gerardo de la Fuente Gómez quien es ganadero dijo que de seguir sin apoyos estos sectores, la situación se tornara aún más difícil incluso muchos ya han emigrado a los Estados Unidos, “ya se han retirado a hacer otras actividades porque ya no se puede vivir así de la ganadería y agricultura, está muy difícil, no hay agua porque la presa que abastece los canales está seca, casi total ahorita ya no corre agua, está sin agua y por eso ya no se riega ni una hectárea”.

Carlos Alfaro Fernández Titular de protección al medio ambiente en el ayuntamiento, señaló que se encuentran analizando los mantos acuíferos de los pozos de agua que suministran a Jiménez, Tamaulipas, y algunas comunidades, estos estudios los verifican algunos especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, además se está gestionando recursos para poder llevar a cabo la infraestructura necesaria para poder obtener más agua.

De no realizarse acciones urgentes, la crisis hídrica puede agravarse más y extenderse a otros municipios y estados del país.

La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos, aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible.

Comentarios