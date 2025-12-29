Podcast
Tamaulipas

Basura se acumula en plazas de Reynosa tras vacaciones

Vacaciones y fiestas dejaron gran acumulación de basura en espacios públicos de Reynosa. Ciudadanos piden a Servicios Públicos limpieza urgente

  • 29
  • Diciembre
    2025

La temporada de vacaciones y las celebraciones de Navidad y fin de año han dejado una acumulación considerable de basura en las principales calles, avenidas y espacios públicos de la ciudad de Reynosa.

Uno de los puntos más afectados es la plaza Treviño Zapata, la cual actualmente presenta un aspecto descuidado debido a los montones de desechos acumulados en el área.

Personas que acuden a este espacio para recreación y convivencia han manifestado su inconformidad a través de redes sociales, solicitando al gobierno municipal no descuidar la limpieza de este tipo de lugares.

En el sitio se observan contenedores saturados con basura proveniente, principalmente, de los productos que se consumen en el mismo lugar.

819b3df7-da47-4dc1-b9af-80d1b3e4a4c6.jfif

Algunos consideran que los vendedores ambulantes también deben colaborar con la limpieza, retirando los residuos que generan durante su actividad.

La plaza Treviño Zapata cuenta con un contenedor destinado únicamente para la basura generada en esa zona.

Sin embargo, se ha detectado que familias de otras colonias y negocios cercanos utilizan este contenedor para tirar todo tipo de desechos ajenos al área recreativa.

En el lugar se han observado llantas, colchones, muebles y otro tipo de basura que no corresponde al uso normal del espacio público.

9d8f38a8-a0e3-471a-9638-dc7b6183d022.jfif

La temporada vacacional continúa y espacios como este siguen siendo visitados por cientos de familias.

Por ello, se solicita la intervención de la Dirección de Servicios Públicos Primarios para realizar una limpieza inmediata y evitar mayores problemas sanitarios y ambientales.


Comentarios

