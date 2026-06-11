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Tamaulipas

Lamentan restricciones para poder ver partidos

Salvador Portillo Martínez, dirigente laboral, afirmó que el temor a las multas ha provocado que numerosas maquiladoras suspendan la transmisión de partidos

  • 11
  • Junio
    2026

Las restricciones impuestas para la retransmisión de la fiesta más grande del futbol están limitando la participación de miles de trabajadores que tradicionalmente seguían los encuentros desde sus centros laborales, advirtió Salvador Portillo Martínez, secretario de Conflictos de la Federación de Trabajadores de Reynosa.

El representante sindical señaló que, a diferencia de otros años, en esta ocasión no existe una euforia generalizada entre los trabajadores debido a las condiciones establecidas para la transmisión de los partidos.

Explicó que algunas empresas podrían colocar pantallas para sus empleados, pero muchas han optado por no hacerlo ante el riesgo de recibir sanciones económicas.

Portillo Martínez afirmó que el temor a las multas ha provocado que numerosas maquiladoras suspendan una práctica que anteriormente permitía a los obreros seguir los encuentros deportivos durante sus jornadas laborales, mientras que otros sectores sí han tenido acceso a actividades relacionadas con el torneo internacional de futbol.

Consideró que las restricciones han generado una situación desigual, ya que la experiencia colectiva de la justa deportiva queda reservada para quienes pueden cubrir los costos de transmisión o asumir el riesgo de una sanción económica. A su juicio, la celebración futbolística se está convirtiendo en una fiesta para quienes pueden pagarla.

Asimismo, sostuvo que no resulta razonable que un evento de alcance mundial quede condicionado por criterios comerciales tan estrictos, pues expresó que debería existir un mayor acceso para toda la población sin importar su capacidad económica.

“No hay una euforia como tal, en los otros comerciales sí, habrá alguno que lo transmitan o lo estén enviando en las pantallas que ahí se ven y también cuidando porque si hay una restricción no lo harán, para evitar multas, entonces sería una fiesta para los que la pueden pagar, o para los que no tienen miedo de pagar una multa, creo que no es una buena inversión pagar por algo que debería de ser abierto para todos”, manifestó Salvador Portillo Martínez.


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