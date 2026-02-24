Podcast
Finanzas

Supera NL por primera vez los 3 millones de personas ocupadas

La entidad alcanzó en 2025, los 3,01 millones de trabajadores en el cuarto trimestre, con una tasa de desocupación de 2.78%

  • 24
  • Febrero
    2026

Por primera vez en su historia, Nuevo León superó los 3 millones de personas ocupadas, al registrar 3,01 millones en el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Desde 2021, la entidad ha mostrado un crecimiento constante en su población ocupada. En el cuarto trimestre de 2021 se registraron 2,78 millones de personas ocupadas; en 2022 la cifra ascendió a 2,82 millones; en 2023 alcanzó 2.89 millones; en 2024 llegó a 2,95 millones, hasta situarse en 3,01 millones en el cuarto trimestre de 2025.

Este comportamiento representa un incremento acumulado de más de 230,000 personas ocupadas en cuatro años, lo que refleja una tendencia sostenida al alza y la consolidación del mercado laboral en el estado.

Población económicamente activa también alcanza máximo histórico

En el mismo periodo de 2025, la población económicamente activa (PEA) alcanzó 3,09 millones de personas, cifra que también representa un máximo histórico para un cierre de año y confirma la expansión del mercado laboral en la entidad.

La tasa de desocupación se ubicó en 2.78% durante el cuarto trimestre de 2025, por debajo del 3.24% registrado en el tercer trimestre del mismo año.

Además, Nuevo León se mantuvo como estado líder en baja informalidad, con 35.4%, cifra considerablemente inferior al promedio nacional de 55.0%.

“Este crecimiento sostenido confirma que Nuevo León sigue generando oportunidades formales y consolidándose como uno de los motores económicos más importantes del país”, señaló Betsabé Rocha, secretaria de Economía.

“Confiamos en que este año seguiremos creciendo en desarrollo económico porque sabremos aprovechar las oportunidades, como el Mundial de Futbol que tendremos este año 2026”, agregó.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 8.35.01 PM.jpeg

Servicios y manufacturas concentran mayor empleo

Por sectores, el sector servicios concentra el mayor número de personas ocupadas con 1,40 millones de empleos, equivalente al 46.7% del total.

Le siguen las manufacturas, con el 25.0% de participación, y el comercio, con el 18.5%.

Asimismo, los micronegocios emplean al 30.1% de la población ocupada en el estado.

Con estos indicadores, Nuevo León consolida un máximo histórico en ocupación laboral y mantiene una de las estructuras laborales más formales y dinámicas del país.


