Tamaulipas

Presentan las 'Fiestas de Abril 2026' de Tampico

Esta edición contará con una amplia cartelera turística y una feria de primer nivel, que incorporará tres nuevos juegos mecánicos para el disfrute familiar

  • 24
  • Febrero
    2026

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentó de manera oficial el programa de las "Fiestas de Abril 2026", que se celebrarán del 26 de marzo al 13 de abril, en el tradicional recinto ferial ubicado en la Laguna del Carpintero, con una proyección de más de 600,000 visitantes y una derrama económica superior a los $500 millones de pesos.

Esta edición contará con una amplia cartelera turística y una feria de primer nivel, que incorporará tres nuevos juegos mecánicos para el disfrute de toda la familia.

Entre los artistas que se estarán presentando en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial, destacan; Matute, Bronco, Cardenales de Nuevo León, Los Auténticos Decadentes, Ha-Ash; en tanto, en el Centro de Convenciones de la Expo Tampico, Christian Nodal, Lennin Ramírez y, juntos, Jorge Medina y Jossy Cuen.


