escena_iron_maiden_1474357a81
Escena

Iron Maiden estrenará su documental para celebrar sus 50 años

'Burning Ambition' se estrenará el próximo 7 de mayo en todo el mundo, y para su estreno, las entradas podrán ser adquiridas desde el 18 de marzo

  • 24
  • Febrero
    2026

Iron Maiden, una de las bandas británicas más importantes de la música como del heavy metal, cumple este 2026 medio siglo de su fundación, y para celebrar cinco décadas de carrera lanzará su documental.

A través de su página oficial, la banda anunció que el próximo mayo se estrenará "Burning Ambition".

La cinta está dirigida por Malcolm Venville y producida por Dominic Freeman, se estrenará el próximo 7 de mayo en todo el mundo, y para su estreno, las entradas podrán ser adquiridas desde el 18 de marzo.

El documental recoge testimonios de personalidades que se dicen fans de la banda, como el actor español Javier Bardem o el rapero estadounidense Chuck D.

Además, contará con material de conceptos y escenas entre bastidores.

El póster promocional de "Burning Ambition" fue realizado por Albert 'Akirant' Quirantes, en donde aparecen Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers, además de la presencia de uno de los personajes más icónicos del género heavy metal y de Iron Maiden, "Eddie the Head".

SaveClip.App_641732919_18566488951016590_2719703487738784968_n.jpg

Iron Maiden nació en 1975 en el este de Londres, y a lo largo de su carrera han publicado 17 discos de estudio, con los cuales han vendido más de 100 millones de copias y han dado 2,500 conciertos en 64 países.

Actualmente están inmersos en su gira "Run For Your Lives", que tendrá el 11 de julio próximo en Londres una de sus citas más esperadas.


Comentarios

Etiquetas:
