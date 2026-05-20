Tren del Norte tendrá 13 estaciones y trenes listos para 2027

El proyecto ferroviario de pasajeros hacia el norte del país avanza con la construcción de nuevas vías, estaciones y trenes que comenzarán a operar en 2027, informó este miércoles el Gobierno federal durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La ruta Saltillo-Nuevo Laredo será una de las más importantes dentro del plan ferroviario impulsado por la administración federal y contará con 13 estaciones distribuidas entre Coahuila y Nuevo León, además de infraestructura auxiliar para mantenimiento, operación y logística ferroviaria.

Durante la presentación de avances, el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, detalló que el tramo Saltillo-Nuevo Laredo comprende 396 kilómetros, de los cuales 119 serán de vía doble y 277 de vía sencilla.

“Tenemos 23 frentes de trabajo activos en casi 180 kilómetros, más de 1,150 trabajadores en campo y 200 equipos de maquinaria”, señaló Lajous.

Las 13 estaciones del Tren del Norte

El funcionario explicó que las estaciones contempladas para este corredor ferroviario serán:

Derramadero Saltillo Ramos Arizpe García Santa Catarina González Garza Monterrey General Escobedo Salinas Victoria Villaldama Lampazos de Naranjo Anáhuac Nuevo Laredo

Además, se construirán edificios auxiliares y bases de mantenimiento en puntos estratégicos como Derramadero, García, General Escobedo, Salinas Victoria y Nuevo Laredo.

Lajous informó que ya comenzó la fabricación de componentes clave para los convoyes, así como la producción de rieles y durmientes que serán utilizados en las nuevas vías férreas.

Primeros trenes llegarán al AIFA-Pachuca

El funcionario explicó que actualmente existe un contrato para la fabricación de 88 mil 559 toneladas de riel, de las cuales 55% ya fue producido.

“En los patios de Saltillo ya se descargaron más de cuatro mil toneladas de riel”, indicó.

En cuanto a los trenes, el gobierno federal confirmó que ya inició el armado de los primeros componentes ferroviarios.

Para el tramo AIFA-Pachuca se construyen 15 trenes eléctricos, mientras que para las rutas del norte se fabricarán 47 trenes diésel-eléctricos.

“El primer tren para el recorrido Ciudad de México-Querétaro llegará a finales del primer semestre de 2027 y del tramo Saltillo-Nuevo Laredo en el segundo semestre de 2027”, precisó.

También detalló que ya comenzó la fabricación del primer bogui, estructura donde se montan ruedas y suspensión, así como el armado y soldadura de la primera caja del tren.

Las autoridades federales informaron que en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo ya se construyen tres viaductos con una longitud de 13.8 kilómetros.

Para estas estructuras se fabricarán más de 3,000 trabes y se colocarán 2,820 pilas de cimentación.

Asimismo, se realizan 270 obras de drenaje y se instaló una planta de prefabricados para producir 250,000 durmientes.

En paralelo, el tramo Querétaro-Irapuato registra 15 frentes de construcción activos en más de 48 kilómetros intervenidos.

En esa ruta se construyen ocho viaductos, una base de mantenimiento en Salamanca y estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato.

Tren del Norte alcanza 89% en liberación de derecho de vía

El titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio, Néstor Núñez, reportó importantes avances en la liberación de terrenos para la construcción del Tren del Norte, especialmente en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo, donde ya se alcanzó un 89% de avance.

En el caso del tramo Saltillo-Nuevo Laredo, explicó que todavía gran parte del terreno utilizado corresponde al derecho de vía histórico de las líneas de carga ya existentes, aunque continúan las negociaciones con propietarios privados y núcleos ejidales.

“Seguimos avanzando en el diálogo permanente con la propiedad privada y con la propiedad social”, afirmó.

Además, las autoridades detallaron que en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo ya fueron liberados más de 12 millones de metros cuadrados para permitir la construcción de vías, estaciones y obras complementarias.

La mayor parte corresponde a derecho de vía histórico, aunque continúan acuerdos con propietarios sociales y privados.

Núñez detalló que actualmente trabajan con 123 ejidos en distintos tramos ferroviarios del país, de los cuales 23 corresponden al corredor Saltillo-Nuevo Laredo.

Sedena destaca avance ferroviario nacional

Por su parte, el general Gustavo Vallejo, responsable del agrupamiento de ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró que actualmente se desarrollan casi 800 kilómetros de ingeniería básica en los primeros cuatro tramos ferroviarios en construcción.

Además, informó que ya se ejecutan estudios para otros 1,326 kilómetros adicionales en rutas como Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis.

“Estamos trabajando con todos los organismos públicos y privados; hemos aprendido a trabajar en equipo”, sostuvo.

Vallejo destacó que las obras ferroviarias y de carga generan actualmente más de 31 mil empleos directos en el país, de los cuales 20% corresponde a mujeres.

“Tenemos mujeres operando motoconformadoras, rodillos, tráileres, camiones de volteo; son ingenieras, arquitectas y responsables de frentes de obra”, dijo.

El mando militar aseguró que los trabajos avanzan sin contratiempos y reiteró que las obras se desarrollan en coordinación con concesionarios ferroviarios, dependencias ambientales y autoridades locales.

“Estamos instruidos por la presidenta de la República para impulsar el desarrollo del país y contribuir en el bienestar social y laboral de las poblaciones”, concluyó.

Gobierno presume expansión ferroviaria inédita

Andrés Lajous también expuso una comparación histórica sobre el desarrollo ferroviario en México y aseguró que el país atraviesa una nueva etapa de expansión en infraestructura de pasajeros y carga.

El funcionario explicó que entre 2006 y 2012 únicamente se construyeron 65 kilómetros de nuevas vías ferroviarias, mientras que en el periodo de 2012 a 2018 se añadieron 187 kilómetros, la mayoría vinculados a proyectos operados por empresas concesionarias.

En contraste, destacó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se pusieron en operación 1,736 kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros y carga, cifra impulsada principalmente por la construcción del Tren Maya.

Además, adelantó que la actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum contempla desarrollar otros 2,377 kilómetros de infraestructura ferroviaria entre 2024 y 2030.

Lajous sostuvo que este crecimiento refleja un cambio de enfoque en torno a la movilidad en el país, al pasar de un modelo centrado en soluciones individuales a uno basado en infraestructura pública y transporte colectivo.

“Hoy entendemos que problemas como la desigualdad, la pobreza, el medio ambiente o incluso la seguridad requieren soluciones colectivas”, expresó.

Agregó que los proyectos ferroviarios forman parte de esa visión, ya que implican coordinación institucional, inversión pública y conectividad regional para miles de personas y sectores productivos.

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