Hallan 317 restos óseos en el Lago de Chalco entre CDMX y Edomex

Autoridades capitalinas informaron el hallazgo de 317 restos óseos durante una jornada de búsqueda realizada en el Lago de Chalco, los cuales podrían corresponder, de manera preliminar, a al menos tres personas desaparecidas.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, los restos serán sometidos a análisis forenses especializados para determinar su origen, temporalidad e identidad.

Amplio operativo de búsqueda

Las labores se llevaron a cabo en una zona ubicada entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

En total, se exploraron más de 168 mil metros cuadrados, de los cuales 41 mil correspondieron a superficie terrestre y más de 127 mil a área lacustre.

En el operativo participaron 415 servidores públicos, además de 22 familias buscadoras, 78 personas solidarias y 15 representantes de medios de comunicación, quienes acompañaron las acciones en campo.

Las autoridades detallaron que los 317 elementos óseos localizados serán estudiados con técnicas forenses para determinar si guardan relación con reportes de personas desaparecidas en la región, con base en registros oficiales.

Asimismo, en el sitio fueron encontrados otros objetos, como vasijas y materiales que podrían tener valor arqueológico, los cuales también serán analizados conforme a los procedimientos correspondientes.

En las tareas de búsqueda también intervinieron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, además de cuerpos de emergencia y protección civil tanto de la capital del país como del Estado de México.

El hallazgo se enmarca en los esfuerzos institucionales y ciudadanos para la localización de personas desaparecidas, un problema que continúa siendo prioritario en distintas regiones del país.

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