Localizan a mujer desaparecida en Matamoros; fue víctima de robo

Perla Gisela Leal Moreno, empleada de SIGOSA, ya fue localizada por sus familiares tras haber sido reportada como desaparecida desde la tarde de ayer en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la información confirmada, Perla Gisela fue encontrada en malas condiciones físicas y emocionales, luego de que presuntamente fuera despojada de su camioneta y abandonada en un monte.

La situación le provocó una fuerte crisis nerviosa, por lo que recibió apoyo inmediato por parte de sus seres cercanos.

Cabe recordar que fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas, al salir de su jornada laboral, y desde entonces se perdió todo contacto, lo que generó una intensa movilización y preocupación entre familiares y compañeros de trabajo.

Tras ser localizada, Perla Gisela y sus familiares se dirigen a la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente en contra de los presuntos responsables, a fin de que las autoridades inicien las investigaciones y se esclarezcan los hechos.

