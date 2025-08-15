Localizan más restos humanos en zona al sur poniente de Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas localizaron nuevos restos humanos durante una prospección realizada la mañana de este viernes en un paraje ubicado entre las colonias Unidad y Esfuerzo y Loma Bonita, al sur poniente de la ciudad.

De acuerdo con el reporte del colectivo, sobre una superficie cubierta de hojarasca y casi oculta por arbustos, fueron hallados varios fragmentos de mandíbula humana, así como lo que parece ser parte de un cráneo.

En el mismo sitio, a unos dos kilómetros de la carretera Reynosa-Monterrey, también se encontraron prendas de vestir, entre ellas una camisa gris oscuro, una camiseta amarilla con rayas negras de la marca Levi’s (talla W 34), una camisa Timberland (talla 33), un pantalón de mezclilla American Stone, una prenda Dry Fit XL para hombre, además de otros objetos.

El hallazgo se suma a la serie de restos óseos localizados en la zona durante los últimos años por las madres y padres buscadores, quienes realizan este tipo de recorridos con base en denuncias ciudadanas.

Autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento y asegurar los indicios encontrados, a fin de que sean analizados como parte de las investigaciones en curso.

