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Tamaulipas

Localizan osamenta en predio cercano al canal Rodhe en Reynosa

Este hallazgo forma parte de la búsqueda número 29 del colectivo, representando el octavo resultado positivo en sus recientes jornadas realizadas en la ciudad

  • 30
  • Marzo
    2026

Integrantes del colectivo 'Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas' realizaron un nuevo hallazgo positivo durante labores de búsqueda, al localizar una osamenta en un predio baldío ubicado junto al canal Guillermo Rodhe.

El hecho fue reportado en un terreno situado entre las colonias El Olmo y Privada Las Fuentes, cerca del bulevar Hidalgo.

De acuerdo con información del colectivo, la localización se derivó de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible presencia de restos humanos en el sitio. Al acudir al lugar señalado, las buscadoras confirmaron la presencia de restos óseos, presuntamente correspondientes a una persona, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal, así como agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, acompañados de peritos de Servicios Periciales y personal del Servicio Médico Forense, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.

De manera preliminar, autoridades informaron que se trata de un cuerpo que tendría varios meses en el lugar. Asimismo, se localizaron prendas que podrían contribuir a su identificación, entre ellas una playera, una hebilla de cinturón y parte de un pantalón.

Este hallazgo forma parte de la búsqueda número 29 del colectivo, representando el octavo resultado positivo en sus recientes jornadas realizadas en la ciudad.


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