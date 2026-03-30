Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
americo_villarreal_587b858947
Tamaulipas

Tamaulipas y Fiscalías intensifican combate contra huachicol

El objetivo es desarticular las redes detrás de este delito, enfocándose no solo en los operadores, sino en quienes financian o dueños de la infraestructura

  • 30
  • Marzo
    2026

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el fortalecimiento de las acciones contra la delincuencia, particularmente en el combate al robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol, tras recientes aseguramientos en la entidad.

En referencia al decomiso registrado en Reynosa, el mandatario estatal señaló que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) y la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables vinculados a los predios y unidades donde se localizó el combustible ilícito.

“No dejemos de llevar hasta sus últimas consecuencias a quienes son los propietarios de ese predio y de esos autotanques y que tienen esa cantidad de combustible, ahí están los verdaderos huachicoleros y queremos llegar al fondo de quiénes son para que queden realmente expuestos”, afirmó.

Refuerzan estrategia contra el huachicol

El gobernador reiteró que el objetivo es desarticular las redes detrás de este delito, enfocándose no solo en los operadores, sino en quienes financian o son dueños de la infraestructura utilizada para estas actividades ilícitas.

Tamaulipas se alista para Semana Santa

En otro tema, Villarreal Anaya informó que el estado está listo para recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, tras sostener reuniones con distintas dependencias para coordinar acciones.

Indicó que se busca garantizar condiciones de seguridad, limpieza y servicios adecuados para quienes visiten los destinos turísticos de la entidad.

Operativo intersecretarial en marcha

El Gobierno estatal implementa un operativo conjunto con dependencias como Salud, Seguridad, SEDUMA, Obra Pública y Turismo, con especial atención en la vigilancia de posibles derrames de hidrocarburos en zonas costeras.

“Aunque se han observado algunas manchas pequeñas, especialmente en La Pesca, se trabaja en coordinación con la Marina Armada de México y Petróleos Mexicanos para su contención y disposición”, explicó.

El mandatario aseguró que no existen condiciones que afecten de forma significativa el disfrute de las playas, ya que se mantienen inspecciones constantes y se han habilitado contenedores para el manejo de residuos.

Prevén mayor afluencia turística

Se estima un incremento del 20% en la llegada de visitantes en comparación con el año anterior, tanto por vía terrestre desde el noreste y centro del país, como desde la frontera.

Este crecimiento, señaló, favorecerá la actividad económica y beneficiará a prestadores de servicios turísticos en la entidad.

Llamado a la prevención

El gobernador hizo un exhorto a la ciudadanía para viajar con responsabilidad, recomendando verificar las condiciones mecánicas de los vehículos, evitar conducir cansados y respetar los límites de velocidad.

Asimismo, se solicitó a la Cámara del Transporte restringir la circulación de unidades de doble remolque en horarios diurnos en carreteras principales, permitiendo su tránsito únicamente de 21:00 a 06:00 horas para mejorar la seguridad vial durante el periodo vacacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_31_at_4_00_43_PM_6d3dc485d1
Despliega Tamaulipas operativo de seguridad por Semana Santa
Americo_Villarreal_1153110691
Asegura Tamaulipas playas seguras pese a derrames de crudo
playas_mexico_cfc5fda476
Cofepris avala playas en México; 99.6% son aptas para vacacionar
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_03_31_200549_abe1ad8980
Plantean frenar alcohol en menores en palapas privadas
Whats_App_Image_2026_03_31_at_7_31_13_PM_c5e1f65619
Descarta Semarnat contaminación en costas de Veracruz
inter_karoline_leavitt_ff9fdb1f9b
Casa Blanca anuncia que Trump dará mensaje sobre guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_4_fab45bf706
Cientos de familias disfrutan de 'La Playita de García'
nl_trinitas_jpg_a41122cf56
Enfrenta NL auge de fraudes financieros y denuncias récord
gabinete_tamaulipas_c91dd31c54
Nombran a Luis Cantú como subsecretario de Desarrollo Sostenible
publicidad
×