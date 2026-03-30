Tamaulipas y Fiscalías intensifican combate contra huachicol

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó el fortalecimiento de las acciones contra la delincuencia, particularmente en el combate al robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol, tras recientes aseguramientos en la entidad.

En referencia al decomiso registrado en Reynosa, el mandatario estatal señaló que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) y la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar a los responsables vinculados a los predios y unidades donde se localizó el combustible ilícito.

“No dejemos de llevar hasta sus últimas consecuencias a quienes son los propietarios de ese predio y de esos autotanques y que tienen esa cantidad de combustible, ahí están los verdaderos huachicoleros y queremos llegar al fondo de quiénes son para que queden realmente expuestos”, afirmó.

Refuerzan estrategia contra el huachicol

El gobernador reiteró que el objetivo es desarticular las redes detrás de este delito, enfocándose no solo en los operadores, sino en quienes financian o son dueños de la infraestructura utilizada para estas actividades ilícitas.

Tamaulipas se alista para Semana Santa

En otro tema, Villarreal Anaya informó que el estado está listo para recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa, tras sostener reuniones con distintas dependencias para coordinar acciones.

Indicó que se busca garantizar condiciones de seguridad, limpieza y servicios adecuados para quienes visiten los destinos turísticos de la entidad.

Operativo intersecretarial en marcha

El Gobierno estatal implementa un operativo conjunto con dependencias como Salud, Seguridad, SEDUMA, Obra Pública y Turismo, con especial atención en la vigilancia de posibles derrames de hidrocarburos en zonas costeras.

“Aunque se han observado algunas manchas pequeñas, especialmente en La Pesca, se trabaja en coordinación con la Marina Armada de México y Petróleos Mexicanos para su contención y disposición”, explicó.

El mandatario aseguró que no existen condiciones que afecten de forma significativa el disfrute de las playas, ya que se mantienen inspecciones constantes y se han habilitado contenedores para el manejo de residuos.

Prevén mayor afluencia turística

Se estima un incremento del 20% en la llegada de visitantes en comparación con el año anterior, tanto por vía terrestre desde el noreste y centro del país, como desde la frontera.

Este crecimiento, señaló, favorecerá la actividad económica y beneficiará a prestadores de servicios turísticos en la entidad.

Llamado a la prevención

El gobernador hizo un exhorto a la ciudadanía para viajar con responsabilidad, recomendando verificar las condiciones mecánicas de los vehículos, evitar conducir cansados y respetar los límites de velocidad.

Asimismo, se solicitó a la Cámara del Transporte restringir la circulación de unidades de doble remolque en horarios diurnos en carreteras principales, permitiendo su tránsito únicamente de 21:00 a 06:00 horas para mejorar la seguridad vial durante el periodo vacacional.

Comentarios