Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas llevó a cabo una jornada de búsqueda en esta ciudad fronteriza, acompañados por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

Durante las labores realizadas el martes 14 de octubre de 2025, las familias buscadoras localizaron un punto positivo con restos óseos que presentaban exposición térmica. De acuerdo con la información difundida por el colectivo, el hallazgo se realizó en un terreno baldío ubicado detrás de la colonia Los Almendros.

Las autoridades, en coordinación con las integrantes del colectivo, realizaron el levantamiento de los restos, los cuales no contaban con elementos visibles que permitieran una identificación inmediata, como tatuajes, prendas o accesorios personales.

Elementos del Servicio Médico Forense procedieron al levantamiento y traslado de los restos, que quedaron bajo resguardo para su análisis e identificación científica.

A través de sus redes sociales, Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que los restos fueron encontrados dentro de un tambo de metal, e hicieron un llamado a las familias que tienen seres queridos desaparecidos a presentar las denuncias correspondientes.

El colectivo explicó que es fundamental que las personas con familiares no localizados acudan ante las autoridades para brindar muestras genéticas que permitan realizar las denominadas confrontas, es decir, la comparación de ADN que ayuda a establecer la identidad de las víctimas localizadas.

