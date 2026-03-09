'El 85' se declarará culpable por narcotráfico en Estados Unidos

Erick Valencia Salazar, alias "El 85" se declarará culpable de los cargos por narcotráfico de los que se le acusan frente a una corte federal de Washington, el próximo mes de abril.

Una de las piezas clave y fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación tiene previsto presentarse como culpable el próximo 7 de abril frente a las autoridades estadounidenses.

Entre los cargos que se le acusan en Estados Unidos se encuentran:

Conspiración para distribuir narcóticos

Participación en una empresa criminal continua

Acuerdo de culpabilidad

Mientras que los que es acusado en México abarcan delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, relacionados con tráfico de drogas.

Recapturado en 2022 por fuerzas federales

El Ejército Mexicano fue el encargado de su recaptura durante la madrugada de este lunes 5 de septiembre y fue llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en conjunto con la Guardia Nacional y la Interpol México.

La detención se dio tras recibir información que citaba que el cofundador del CJNG tendría una reunión con Cristian Alberto 'N' y José Luis 'N' los cuales también fueron detenidos en Tapalpa, Jalisco.

Anteriormente, 'El 85' fue detenido por el Ejército tras una denuncia anónima que muchos atribuyen a su ex socio, 'El Mencho'.

Tras esto, el líder criminal permaneció cinco años en el penal del Antiplano hasta que un juez afirmara que hubo violaciones al debido proceso y falta de pruebas en su contra, por lo que en diciembre de 2017 quedó libre.

