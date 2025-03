Maestros suspenden labores en protesta contra régimen del ISSSTE

"La verdad, ya no tenemos confianza. Ya confiamos mucho. Siempre nos dicen ‘confíen, confíen’, y hemos confiado demasiado. Ahorita somos más, bases, no hay intereses políticos. Aquí no hay nadie detrás de nosotros. Somos maestros cansados que nos han hecho muchas promesas. Lo único que queremos es que nos cumplan lo que ellos mismos nos pidieron”.