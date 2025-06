Mantienen alerta por lluvias copiosas en el sur de Tamaulipas

Ante el pronóstico de lluvias copiosas durante los próximos cinco a seis días, autoridades de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, mantienen activa una alerta preventiva en coordinación con los tres niveles de gobierno.

Rafael Chirinos, subdirector regional de Protección Civil, informó que se prevé un acumulado de entre 200 y 250 milímetros de lluvia, lo que podría generar encharcamientos severos e incluso inundaciones en colonias consideradas de alto riesgo.

Aunque no se han registrado afectaciones mayores hasta el momento, la dependencia ha preparado la activación inmediata de los planes de emergencia como el Plan Marina, Plan DN-III-E y el Plan Estatal de Contingencias.

Chirinos subrayó que la estrategia incluye el monitoreo permanente de zonas críticas como la colonia Hipódromo de Ciudad Madero, donde históricamente el agua se acumula por horas o incluso días, afectando la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

Vecinos de la colonia Hipódromo compartieron que cada temporada de lluvias enfrentan las mismas condiciones: calles intransitables, bombas que no siempre funcionan de inmediato y agua estancada que genera olores fétidos y riesgo de enfermedades.

"Es un problema recurrente, llueve 20 minutos y ya está todo inundado", relató San Juana Rodríguez, habitante de la calle Necaxa.

Las condiciones precarias de infraestructura también agravan la situación, “Las calles no están pavimentadas, hay hoyos por todos lados y el agua no tiene por dónde irse, los carros no pueden pasar, y hay quienes ni siquiera pueden salir a dejar a sus hijos a la escuela”, denunció Antonia Ramos, quien recorre diariamente varias cuadras para ayudar a vecinos atrapados por el agua.

Diana Elvira Chián Guerrero, también vecina del sector, reconoció que ha habido cierta mejora en la respuesta gubernamental, con bombas activadas más rápido, sin embargo, el problema estructural persiste.

“Aquí el agua tarda hasta una semana en bajar, mientras que en otras colonias en un día ya están secos, no pedimos lujo, solo un poco de atención y calidad de vida”, enfatizó.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar emergencias al 911 y aseguraron que los refugios temporales están listos en caso de ser requeridos.

