Destacan dinamismo en sector de rentas de Nuevo León

El mercado de rentas en Nuevo León mantiene actualmente un mayor dinamismo frente a la venta de vivienda, principalmente en los segmentos medio y medio alto, debido al incremento en los precios de las propiedades y al impacto de las tasas hipotecarias en la capacidad de compra de las familias, señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey.

El presidente del organismo, Óscar Cortés, explicó que, aunque el sector inmobiliario en el estado continúa mostrando actividad constante, especialmente durante mayo y diciembre, el comportamiento de las rentas refleja una mayor agilidad.

“El mercado de rentas se ve mucho más ágil que las ventas”, afirmó.

Indicó que una de las principales razones es que el costo de la vivienda continúa incrementándose, mientras que los ingresos de los compradores no crecen en la misma proporción, situación que ha llevado a muchas personas a optar por rentar antes que adquirir una propiedad.

Además, señaló que, “aunque existe acceso a créditos hipotecarios, las tasas de interés se mantienen entre 9.8% y 10.5%, pese a la reciente disminución de la tasa de referencia de Banxico a 6.50 por ciento”.

A ello se suma que los compradores deben cubrir enganches de entre 10% y 20%, factores que limitan el acceso a la vivienda para algunos sectores.

En contraste, destacó que el aumento en el margen de financiamiento de Infonavit ha impulsado el interés por la vivienda social y económica, ya que amplía las posibilidades de compra para trabajadores que anteriormente no podían acceder a ciertos rangos de vivienda.

En este contexto, AMPI Monterrey anunció la realización del Regio Foro 2026, que se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre en la entidad y estará enfocado en inteligencia artificial, ventas y marketing.

El evento reunirá a más de 1,000 asistentes y contará con conferencias, paneles y talleres especializados.

Convenio con Canaco

Por otra parte, AMPI Monterrey firmó un convenio con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey). Héctor Villarreal, director general de Canaco Monterrey, y Óscar Cortés firmaron el convenio, el cual tiene como objetivo impulsar algunos temas de interés.

Emma Cantú, vicepresidenta de AMPI Monterrey, destacó la importancia de esta alianza; entre los beneficios está que Canaco Monterrey autoriza a AMPI Monterrey como coach autorizada del sector inmobiliario.

Comentarios