Matamoros se alista para nuevas inversiones industriales

Durante su participación en la Expo Proveedor Industrial Matamoros 2026, el presidente municipal Alberto Granados Fávila destacó que el municipio se prepara para recibir una mayor carga de trabajo por parte de la industria, particularmente del sector maquilador, lo que permitirá fortalecer la economía local y generar más empleos.

El alcalde señaló que se ha registrado un incremento en la participación dentro de este tipo de encuentros industriales de entre un 20 y 30 por ciento, lo cual refleja la confianza del sector en Matamoros como un punto estratégico para la inversión. En ese sentido, subrayó que el gobierno municipal mantiene el compromiso de brindar las facilidades necesarias para la llegada de nuevas empresas.

Granados Fávila explicó que este crecimiento no solo representa mayor actividad industrial, sino también una importante derrama económica que impacta de manera positiva en distintos sectores del municipio. Además, enfatizó que la llegada de nuevas inversiones se traduce directamente en la generación de empleos para la población.

El edil también reconoció el trabajo de gestión realizado por el Gobierno del Estado para atraer inversiones, al tiempo que aseguró que Matamoros debe estar preparado para responder a las demandas que implican estos proyectos.

Finalmente, indicó que su administración trabaja de manera coordinada con la industria, así como con el comercio local y estatal, con el objetivo de consolidar a Matamoros como un destino competitivo y con proyección de crecimiento en el ámbito industrial.

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