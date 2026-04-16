Miguel Pizarro presenta “Todos somos Job” en Reynosa

El primer actor Miguel Pizarro llega a Reynosa con la puesta en escena “Todos somos Job”, una propuesta teatral que fusiona arte y espiritualidad para acercar al público contemporáneo uno de los pasajes más profundos de la Biblia.

Impulsada por el Seminario Diocesano y la Diócesis de Matamoros-Reynosa, la obra se presentará este jueves en Reynosa y continuará su recorrido el viernes 17 de abril en Matamoros, como parte de una gira que ha llevado este montaje a distintos escenarios del país.

Un reto actoral y adaptación contemporánea

Con una trayectoria consolidada en telenovelas y teatro, Pizarro asume el reto de interpretar a Job, un personaje cargado de simbolismo, dolor y reflexión, que conecta con las experiencias humanas más complejas. La obra, explicó, busca tender un puente entre lo religioso y quienes no tienen un vínculo cercano con la fe, utilizando el lenguaje escénico como herramienta de conexión.

“Dicen que estar en un Belén o en una pastorela, es de cierta manera acercar la religión a todos aquellos que no tienen contacto con ella… el público sale muy agradecido, esa es la verdad, y no lo digo porque esté vendiendo la obra, sino porque es algo que se vive en cada función”, expresó el actor.

El montaje tomó cerca de ocho años en su proceso de adaptación, transformando un texto antiguo en una narrativa accesible para el espectador actual, sin perder la esencia original. Pizarro destacó que uno de los mayores desafíos fue traducir los contextos bíblicos a un lenguaje comprensible para las audiencias de hoy.

“Para armar la obra fueron ocho años… porque viene en discursos y contextualizada en aquel tiempo, hablan de cabras, camellos y tiendas, y lo que hicimos fue una conversación para los oídos de hoy en día, para que no haya excusas para entender la misión de este texto”, explicó.

“Todos somos Job” se presenta así como una experiencia escénica que invita a la reflexión, llevando al público a cuestionarse sobre la fe, la adversidad y la condición humana, en un formato cercano y emocional.

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